ERC desautoriza a Rufián otra vez y rechaza un frente de izquierdas: "Nos presentaremos con nuestras siglas"

Las aguas vuelven a bajar revueltas en ERC por Gabriel Rufián. La secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha rechazado este lunes la propuesta de su líder en el Congreso de que en las próximas elecciones generales se forme un frente unitario de partidos de izquierdas como fórmula para intentar frenar el auge de la extrema derecha. Alamany ha sido tajante en una comparecencia este lunes: "ERC se presentará con las siglas de ERC".

No es la primera vez que la dirección de Oriol Junqueras rechaza esta idea y desautoriza a su jefe de filas en el Congreso. Sin embargo, este lunes lo ha vuelto a hacer porque el fin de semana trascendió que Rufián celebrará el 18 de febrero un acto con el portavoz adjunto de Más Madrid en la asamblea madrileña, Emilio Delgado, sobre el futuro de la izquierda. Este acto ha resucitado la sensación de que Rufián quiere ir hasta el final con su propuesta.

Ante el revuelo generado, Alamany ha descartado por completo cualquier otro escenario que no sea que ERC se presente a las generales con su propia lista y con su marca que, según ha recordado, tiene "95 años de historia". "El mejor antídoto para frenar a la derecha y a la extrema derecha es apostar por un proyecto de izquierda nacional arraigado en nuestro país -Cataluña- y no decidido desde Madrid", ha dicho Alemany. El rechazo a compartir fórmula electoral con otros partidos es meridiano. De hecho, ha asegurado que nunca se ha contemplado ni debatido en los órganos internos del partido. Tampoco Rufián lo ha llevado a debate.

Si Rufián quiere ser candidato lo será y tiene muchas ganas Elisenda Alamany — Secretaria general de ERC

Pese a la desautorización, ERC no se plantea amonestar a su diputado ni cambiar su rol de líder en el Congreso. Alamany incluso ha contemplado que vuelva a ser el candidato en las próximas elecciones a la Cámara Baja: "Si él quiere ser candidato lo será y tiene muchas ganas". Los republicanos, pues, no quieren ruido aunque les incomode el tema.

Hay un último cabo suelto con el que ha tenido que lidiar Alamany. ¿Sabía ERC que Rufián tenía previsto un acto con Delgado en Madrid el próximo 18 de febrero? La dirección desconocía las intenciones de su líder en Madrid, pero ha considerado que es libre de compartir debates con otros partidos. "Me parece estupendo. [Rufián] tiene la capacidad de hacer llegar los valores y las propuestas de ERC allí donde no somos capaces de llegar", ha zanjado.

La propuesta de Rufián

Rufián lleva tiempo abonando la idea de que los partidos a la izquierda del PSOE deberían tejer un frente común de cara a las próximas elecciones generales. Su propuesta nace del temor de que, si toda esta constelación de formaciones se presenta por separado como hasta ahora, el voto que reciban se dispersará y será imposible frenar el auge de Vox. Una encuesta reciente de El Periódico de Catalunya detectó que la idea goza de adeptos.

Su propuesta también tiene en cuenta las malas perspectivas que tiene la izquierda para las próximas generales. Ya en las anteriores, las de 2023, el PSOE aglutinó el voto del elector medio que tenía miedo a un gobierno del PP-Vox y esto hizo sufrir electoralmente a formaciones como Sumar, los Comuns, la propia ERC y la CUP. Su idea pues, es un frente electoral de izquierdas que pueda librar dos batallas a la vez: intentar plantar cara al auge de Vox con una propuesta atractiva y, a la vez, evitar una sangría de voto útil progresista al PSOE.

Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente Gabriel Rufián — Líder de ERC en Madrid

El líder de ERC en el Congreso sabe a estas alturas que su propuesta carece de apoyos para salir adelante -ya la han rechazado partidos como Bildu e IU-, pero no da su brazo a torcer. Este martes, a través de X, ha expuesto que "quien no vea que hay que hacer algo, o no ve bien o ya le va bien que no lo haya". "¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo? Yo solo digo algo que basta estar en la calle 5 minutos para escuchar", ha dicho.

De su mensaje también puede interpretarse algún dardo incluso hacia su propio partido. "Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos", ha continuado. "Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente", ha concluido.

Malestar en la organización

La propuesta de Rufián llega en un momento ambivalente para el líder de ERC en Madrid. Por un lado, goza de un alto grado de popularidad en el conjunto de España. Sus intervenciones en el Congreso se hacen virales y las encuestas le sitúan como un político valorado. En cambio, dentro de las fronteras de su partido, su popularidad ha ido a la baja. Algunos compañeros de formación han expresado en público su malestar por insistir en la idea del frente de izquierdas.

El exdiputado en el Parlament Jose Rodríguez ha criticado en X que Rufián quiere hacer "el salto a su propio partido" para "preparar su siguiente paso en la política". Para el exdiputado Jordi Orobitg, la propuesta no va a ninguna parte porque "no se la cree nadie" en Cataluña. El principal apoyo de Rufián es su antiguo compañero en el Congreso Joan Tardà, que ha aplaudido el intento infatigable de su amigo de "buscar alianzas con las izquierdas de los pueblos del Estado".