Las cuentas de la gobernabilidad
El pactómetro de las elecciones en Aragón: ¿qué opciones hay para la investidura y con qué votos?
Comprueba en el siguiente interactivo las mayorías posibles en las nuevas Cortes de Aragón
Jose Rico
Barcelona
Con unas encuestas muy coincidentes, las incógnitas de las elecciones autonómicas en Aragón de este domingo se centran en cuánto dependerá el PP de Vox para gobernar, en la capacidad de resistencia del PSOE en un contexto adverso, y en qué partidos sobrevivirán a la división de la izquierda con un voto tan disperso. Todo eso lo han decidido 1.036.326 aragoneses. Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas y está ya en marcha el escrutinio.
Comprueba en el siguiente interactivo las mayorías posibles en las nuevas Cortes de Aragón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Mira todas las imágenes del XIII Concurso Mundial de Arroz de Matanzas en Sant Antoni
- María, exmujer del tatuador violador de Ibiza: «La Justicia nos robó años que no recuperaremos nunca»
- Mundial de Arroz de Matanzas: La gran cita que ha cambiado las fiestas de pueblo en Ibiza
- La trama de narcotráfico que ha provocado la detención de Francisco de Borbón blanqueó dinero en Ibiza
- Así es como puedes comprobar si te han puesto una multa de tráfico en Ibiza