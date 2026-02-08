Así es Jorge Azcón (PP), el "infatigable" trabajador que se cayó en busca de la mayoría en Aragón

Jorge Azcón ha perdido las segundas elecciones de Aragón que ganó. El popular se ha dejado en este 8F dos escaños en una campaña nacional, aunque prometió toque aragonés, y queda sujeto a un Vox imparable en Aragón. Los soportó un año en la DGA, pero tendrá que volver a entenderse con ellos a partir de mañana. La victoria más amarga de su carrera política se escribirá bajo la fórmula del trabajo y la mirada intacta de la bonanza económica de Aragón.

Trabajo. El chiste de que la media jornada son doce horas. Más trabajo. «¿Sigues currando? Porque yo sí». Más trabajo. Obsesión por la política. Y más trabajo. No se arranca otro concepto de aquellos que mejor conocen a Jorge Azcón (Zaragoza, 1973), que este domingo marcado en rojo desde hace meses aspiraba a una gesta «histórica», ese adjetivo que se escapa de su boca cada vez que habla de su Gobierno: ni un presidente del PP ha conseguido mantenerse más de una legislatura consecutiva en el Pignatelli.

Si bien es cierto que este cuatrienio político se ha quedado en bienio y pico, Azcón quería romper esa barrera que los conservadores aragoneses no han logrado partir. Las encuestas le decían que lo tenía en su mano, Vox mediante. Por primera vez, como reconocía en los actos y en privado, era el favorito. No lo fue antes, en su carrera a la alcaldía de Zaragoza, ni en 2023, cuando se enfrentó a Javier Lambán por el sillón que hoy ocupa y que va a mantener.

El adolescente que soñó con ser concejal ya tenía una ambición total. Criado en el seno del Partido Popular, fue concejal, sufrió cuando la crisis interna del PP lo eliminó de las listas municipales, vivió sus pocos años en la empresa privada, celebró su regreso, se volvió temible en la oposición, con unas formas duras que hoy, presidente, le intentan pulir desde dentro. Fue el candidato, perdió ante Pilar Alegría en la votación, ganó en la suma de sillones, que es lo que cuenta en política. Fue alcalde, cumplió el sueño, terminó el círculo.

Pero el PP y las circunstancias tenían otra opinión. Si quería ser el jefe de los populares de Aragón, tenía que ser el candidato a la Presidencia. Activó la maquinaria, reformó sus cuadros, pisó el acelerador y la ola anti-Pedro Sánchez hizo el resto. El PP de las sonrisas, el de su generación, asaltaba los Gobiernos autonómicos de tres cuartas partes de España y volcaba el tablero político. Azcón entraba en el Pignatelli y tenía en su mano desarrollar la «obsesión» política y económica. Liberal convencido, apasionado de la tecnología –medios de comunicación y newsletters especializadas invaden su inseparable teléfono cada día– hoy presume de miles de millones en inversiones de las que no ha podido presumir para la campaña, pero sí tendrá que capear si vuelve a ganar las elecciones.

Familiar (tiene dos hijos), «rocero», duro, amante de algunos deportes (el esquí) y zaragozano hasta la médula. Tanto que mandó diseñar a su equipo un plan para cada comarca de Aragón, para conocerlas, pero se le ha quedado a medias. Como casi todo el plan de la legislatura. Los aragoneses le han dado este 8F en las urnas una segunda oportunidad, pero han sido más de 10.000 menos que hace dos años. Y también han definido el tablero político con dos escaños menos y un aliado que llega más fuerte que hace dos años. De su habilidad negociadora dependerá que Aragón tenga gobierno. Porque trabajo tiene, y mucho, por delante para seguir al frente del Pignatelli.