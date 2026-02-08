Elecciones en Aragón, en directo | Los colegios electorales abren sus puertas

Aragón vive este domingo una intensa jornada electoral que dirimirá los 67 diputados que ocuparán las Cortes esta próxima legislatura. En las primeras elecciones anticipadas de la historia de la comunidad autónoma, más de un millón de personas están llamadas a las urnas en una cita donde los sondeos previos posicionan al 'popular' Jorge Azcón a la cabeza, seguido de la exministra de Educación, la socialista Pilar Alegría.

El PP busca una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario, aunque las encuestas antojan complicado ese objetivo de 34 escaños. De no alcanzar dicha cota, los 'populares' se verían obligados a entablar negociaciones con Vox, tal y como ya ocurriese semanas atrás en Extremadura con la investidura de María Guardiola.

Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la jornada electoral en Aragón:

Los colegios electorales abren sus puertas para la constitución de las mesas Los 999 colegios electorales dispuestos para que los aragoneses depositen su voto han abierto sus puertas a las 8 de la mañana para la constitución de las mesas. A las 9 horas, más de un millón de personas están llamadas a votar en alguno de los 731 municipios de la autonomía.

Votos desde el extranjero A los votantes que viven en la Comunidad se suman los 44.433 electores que residen en el extranjero --más de 29.600 de ellos votarán a los candidatos por la circunscripción de Zaragoza, algo más de 9.100 de la de Huesca y más de 5.600 de la de Teruel--. Por los 131 países con representación aragonesa que tiene derecho a voto, la diáspora se concentra principalmente en la vecina Francia, con 9.234 aragoneses, otros 6.6065 en Argentina, 3.422 en Estados Unidos y 3.422 en Reino Unido como países con mayor presencia aragonesa. La modalidad del voto por correo ha sumado 21.467 solicitudes, 16.087 de ellas presenciales en oficinas de Correos y otras 5.380 telemáticas a través de la web de Correos con firma electrónica o DNI-e. Esta cifra supone aproximadamente un 37% menos que en las últimas autonómicas y municipales de 2023, --entonces hubo 34.176 solicitudes--. De todos ellos, se han admitido 19.864 votos por correo para ser contabilizados en las mesas electorales de Aragón --12.627 para la provincia de Zaragoza, 4.556 en la de Huesca y 2.681 en la de Teruel--.

Hasta 1.036.325 aragoneses están llamados a elegir a los 67 diputados autonómicos Un total de 1.036.325 aragoneses tienen una cita con las urnas este domingo 8 de febrero para elegir a los 67 diputados de las Cortes de Aragón en la que será la primera ocasión en la que la Comunidad celebra unas elecciones autonómicas desgajadas del calendario común del conjunto de España. Pueden votar los mayores de edad que cuenten con la condición política de aragonés, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía; los aragoneses que mantienen su vecindad civil aquí y residen en el resto de España y los residentes en el extranjero incluidos en el censo conocido como CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes). El total de electores está compuesto por los 991.892 residentes en Aragón, la gran mayoría concentrados en la provincia de Zaragoza --755.080 votantes--, además de los 175.185 de Huesca y los 106.060 de Teruel. De ellos, 59 personas con discapacidad visual harán uso del voto accesible --medio centenar en Zaragoza, ocho en Huesca y una en Teruel--.