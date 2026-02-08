Resultados en tiempo real
¿Cómo ha sido el voto en las elecciones de Aragón 2026? Mapa de resultados por provincias y municipios
Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas y está ya en marcha el escrutinio que repartirá los 67 diputados de las Cortes aragonesas
Jose Rico
Aragón ha celebrado por primera vez sus elecciones autonómicasen solitario. Ha sido la segunda meta volante del maratón electoral que tuvo en Extremadura el primer dictamen, con una victoria insuficiente del PP que le dejó en manos de un Vox crecido, y un batacazo histórico del PSOE. ¿Se repetirá la fotografía en Aragón? Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas y está ya en marcha el escrutinio que repartirá los 67 diputados de las Cortes aragonesas. La mayoría absoluta está fijada en los 34 escaños.
En los siguientes mapas y buscadores puedes seguir la evolución del escrutinio en tiempo real y consultar los resultados en cada uno de los 731 municipios de Aragón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Mira todas las imágenes del XIII Concurso Mundial de Arroz de Matanzas en Sant Antoni
- María, exmujer del tatuador violador de Ibiza: «La Justicia nos robó años que no recuperaremos nunca»
- Mundial de Arroz de Matanzas: La gran cita que ha cambiado las fiestas de pueblo en Ibiza
- La trama de narcotráfico que ha provocado la detención de Francisco de Borbón blanqueó dinero en Ibiza
- Así es como puedes comprobar si te han puesto una multa de tráfico en Ibiza