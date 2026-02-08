Ayuso defiende al alcalde de Móstoles y acusa a la izquierda de "desguazar la vida de una persona"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este domingo que su partido no participará en una condena pública previa tras la acusación de una exedil contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por presunto acoso laboral y sexual. "Que no cuenten con nosotros para desprestigiar y desguazar la vida de una persona", ha afirmado.

Ayuso ha realizado estas declaraciones durante la clausura de la III Academia de la Juventud Madrileña, el campus anual organizado por Nuevas Generaciones Madrid y celebrado en San Lorenzo de El Escorial, donde ha apelado a esperar a la actuación de la justicia antes de emitir juicios. "Tenemos todo el tiempo del mundo para condenar. No tienes todo el tiempo del mundo para darle la mano a alguien a quien previamente le has desguazado el honor", ha señalado.

El PP de Madrid estudia acciones legales

La exedil anunció este viernes que denunciará al regidor. Tras conocerse el caso, el PP de Madrid comunicó que estudia acciones legales al considerar que se ha actuado de "mala fe" y que se han "prefabricado pruebas" contra el partido por una "vendeta personal" contra el alcalde. Por su parte, Bautista aseguró ser víctima de un "chantaje político".

Críticas a la "justicia popular" y al uso del feminismo

Durante su intervención, Ayuso ha rechazado "lecciones" de quienes, a su juicio, "han pretendido adueñarse de la mujer" y ha criticado a "tantos diputados socialistas que han celebrado el final de los plenos del Congreso de los Diputados, pagando a mujeres jovencísimas".

La dirigente popular también ha vinculado la polémica con la comparecencia en el Senado del exasesor de Pedro Sánchez y exdirigente socialista Paco Salazar, y denunció que se haya generado "un asunto con grabaciones a medias, donde no ha habido justicia, donde el daño queda hecho".

En este contexto, Ayuso ha cuestionado el uso del lema "Hermana, yo sí te creo" cuando, según dijo, "opera al margen de la justicia", algo queha considerado "un atentado contra la verdad". Asimismo, ha arremetido contra la "justicia popular" y la "justicia de autor" y ha advertido de que "aquí todo el mundo ya es juez".

"Basta de utilizarnos a las mujeres, basta de utilizarnos porque no somos ni tontas, ni desvalidas, ni por supuesto un sexo débil", ha recalcado, antes de acusar a la izquierda de emplear el feminismo "como una herramienta".

PSOE y Más Madrid piden la dimisión

Por su parte, Más Madrid y el PSOE han reclamado a Ayuso que "deje de esconderse" y han exigido la dimisión inmediata del alcalde de Móstoles, al considerar que "no puede seguir ni un minuto más". Ambas formaciones realizaron estas declaraciones a los medios durante la manifestación "Salvar la sanidad pública madrileña", celebrada este domingo en Madrid, pocos días después de conocerse que la exconcejala formalizará su denuncia.