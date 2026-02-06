El PSOE se protege ante un posible mal resultado en Aragón y el PP teme repetir la 'amarga victoria' de Extremadura

Por segunda vez en poco más de dos meses, el Partido Popular (PP) se enfrenta a una posible victoria amarga o agridulce ante un PSOE que se asoma al abismo de un pésimo resultado electoral, como ya les pasó a ambos en Extremadura. Las repercusiones de los comicios aragoneses amenazan a ambas formaciones e incluso al Gobierno de España, a pesar de que tanto Ferraz como Moncloa ensayan ya un cortafuegos asegurando que estas elecciones no tendrán un efecto nacional.

El Partido Socialista vuelve esta semana a contener la respiración. La formación aspira a aguantar y a quedar por encima de su suelo histórico de 2015, cuando consiguió 18 diputados (ahora tiene 23). Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se evalúa directamente al haber enviado como candidata a una de sus principales ministras, Pilar Alegría, que fue portavoz del Gobierno de España hasta hace menos de dos meses. Un experimento se repetirá en Andalucía con la vicepresidenta María Jesús Montero.

La dirección federal y Moncloa quieren perimetrar el resultado a las fronteras regionales y se remiten al pasado reciente para confirmarlo: "En las autonómicas de 2023, el resultado fue muy malo y sólo un mes y medio después, en las elecciones generales, nadie se esperaba el resultado que obtuvo el PSOE", remarcan desde la cúpula socialista en conversación con este diario.

Una parte importante del PSOE, aunque de momento más silenciosa, considera que estos comicios seguirán desgastando a Sánchez, como ya ocurrió en Extremadura. Sobre todo porque son el segundo hito de una complicada carrera de obstáculos que seguirá en Castilla y León en marzo y culminará en Andalucía como tarde en junio. "El resultado de Aragón y, sobre todo, el de Andalucía pesará directamente sobre Sánchez; es como si él fuera el candidato en ambos comicios", aseguran. Esta parte del partido considera que el Gobierno de España "es más un lastre que un valor" a la hora de sumar votos en las distintas elecciones autónomicas.

El accidente de Adamuz, el caos ferroviario en Cataluña y en la alta velocidad y la polémica sobre la propuesta de financiación autonómica pesan negativamente en el ánimo de los socialistas aragoneses, que podrían no movilizarse en exceso el domingo. De hecho, es la posible abstención de gran parte de la izquierda lo que ha sembrado el pánico entre los socialistas. Desde Ferraz responden que la nueva financiación supondría para Aragón más de 630 millones de euros adicionales, algo a lo que renuncia el presidente popular Jorge Azcón por "puro sectarismo". Y aspiran a "sortear el humo, el ruido y la crispación" para que se conozca "lo positiva que está siendo la gestión del Gobierno sobre todos los terrritorios".

El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se abraza con Jorge Azcón, el candidato del PP a la Presidencia de Aragón en las elecciones del 8 de febrero, en Calatayud. / RUBEN RUIZ / EPA

Impacto sobre Feijóo

En el Partido Popular, por su parte, temen que se repita lo que ocurrió el pasado 21 de diciembre en Extremadura, cuando la incontestable victoria en las elecciones autonómicas de la popular María Guardiola, con más de un 40% del voto y una ventaja considerable sobre el PSOE, se vio empañada por el gran ascenso de Vox, con el que aún no se ha llegado acuerdo alguno para la investidura, podría repetirse este domingo. En el mejor de los casos para el presidente aragonés, Jorge Azcón, de no fallar las previsiones demoscópicas, gozaría de una victoria, pero dependiendo de Vox -cuyo candidato es su ex vicepresidente, Alejandro Nolasco- más que hace tres años. Los de Santiago Abascal se mantienen al alza, muy por encima de un 15% del voto en todos los territorios, y eso no hace sino revalorizar sus cartas negociadoras.

El adelanto electoral llevado a cabo por Guardiola, primero, y por Azcón, después, respondía idénticamente a la imposibilidad de llegar a acuerdo presupuestario alguno con la extrema derecha, lo que servía al PP también para cargarse de razones en su crítica a Pedro Sánchez por seguir sin aprobar y ni siquiera presentar presupuestos, transcurrida ya más de la mitad de la legislatura en las Cortes Generales. Pero el veredicto de las urnas no ha servido para desatascar la relación con Vox en Extremadura, y no parece que vaya a hacerlo a partir del lunes en Aragón.

Las dos citas adelantadas han alterado el arranque de un ciclo electoral que podría culminar el año que viene con los comicios generales (si Sánchez logra agotar su mandato) y que en principio se iba a estrenar con las elecciones en Castilla y León, el 15 de marzo, y más adelante, probablemente en junio, en Andalucía. Un Vox crecido y envalentonado no es la mejor noticia para los presidentes populares de esas comunidades, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Manuel Moreno. El primero ya rompió hace cuatro años por primera vez el tabú de pactar con Vox, incluso en coalición. El segundo aspira a revalidar su mayoría absoluta, pero a nadie se le escapa en el PP que con una extrema derecha en sus actuales ratios de apoyo parece muy complicado revalidarla. Así que el actual problema de cómo gobernar con el apoyo de Vox, que en Extremadura ya ha pedido entrar en la Junta, podría duplicarse para el PP.