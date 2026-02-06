Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierre de campaña del PP

Feijóo ahuyenta el apoyo a Vox: "Cada voto que no va a Azcón es una alegría inmerecida a Sánchez"

El cierre de campaña del PP en Aragón para las elecciones del próximo domingo se centra en pedir el "voto útil" frente a la extrema derecha

Mariano Alonso Freire

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el candidato de Aragón a revalidar la Presidencia de esta comunidad, Jorge Azcón, cerraron este viernes en Zaragoza la campaña electoral con un encendido y coordinado mensaje para ahuyentar el voto a Vox. De manera más críptica Feijóo, que ni siquiera citó por sus siglas a la extrema derecha, y mucho más clara Azcón, que no ahorró ataques y calificativos hacia los de Santiago Abascal, al que no dudó en tildar de "populista".

Ambos coincidieron en reivindicar el voto a su formación como "útil" y el de Vox como "inútil", afirmó Azcón, algo que puede perseguirle a partir del lunes, cuando salvo sorpresa mayúscula el apoyo del partido a su derecha vuelva a ser imprescindible para revalidar su mandato. El presidente aragonés tiró de coloquialismos, y hasta de tacos, para proclamar que "el voto que más le jode a Sánchez es el voto al PP". Rebajando menos el lenguaje, Feijóo sentenció: "Cada voto que no va a Azcón es una alegría inmerecida a Sánchez".

