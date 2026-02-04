Elisa Mouliaá retira la acusación de agresión sexual contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"

"He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite". De este modo, la actriz Elisa Mouliaá ha anunciado en la red social X que retira formalmente la acusación por un delito de agresión sexual contra el que fuera portavoz en el Congreso de Sumar.

En el escrito que ha presentado su defensa ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que tiene fecha de este miércoles, y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Mouliaá desiste "de forma total, libre, consciente e irrevocable" de la acusación particular ejercitada en el procedimiento. La Fiscalía solicitó el archivo el pasado 17 de diciembre al considerar "insuficientes" los indicios contra el político.

"Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila. No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: LA VERDAD YA CAMINA SOLA", ha escrito, para después recordar que la "Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al banquillo".

El juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, optó por desoír a la fiscalía y decidió abrir juicio oral contra el exdiputado y exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual que presuntamente habría cometido en octubre de 2021 contra la actriz Elisa Mouliaá. De esta forma, será un juzgado de lo Penal el que determine, tras la celebración del correspondiente juicio, si hubo o no delito.

En un auto y una diligencia de ordenación, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez decidió no esperar a que se resuelvan los recursos pendientes contra el auto de transformación del procedimiento (equivalente al de procesamiento) y dio un día a Errejón para que prestara una fianza de 30.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele" en el caso de que termine siendo condenado. Se trata de la cantidad que la acusación particular que ejerce la actriz solicitaba en el escrito de acusación en el que instaba la apertura de juicio oral y pedía tres años de prisión para Errejón por un delito continuado de abuso sexual.