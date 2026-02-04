CASO MONTORO
Equipo Económico y los investigados califican de "arbitraria" la prórroga del caso Montoro y critican que la instrucción lleve "seis meses paralizada"
"La realidad es que la instrucción ha estado completamente inmóvil, al menos, los últimos seis meses, pues nada se ha resuelto ni tampoco nada se ha tramitado ante los órganos superiores", han lamentado en un recurso
La representación legal de Equipo Económico y los investigados han recurrido la decisión del juez que investiga en Tarragona del caso Montoro, Rubén Rus Vela, de prorrogar seis meses la instrucción y han calificado su decisión de "arbitraria" pues consideran que la causa lleve "6 meses paralizada": "La realidad es que la instrucción ha estado completamente inmóvil, al menos, los últimos seis meses, pues nada se ha resuelto ni tampoco nada se ha tramitado ante los órganos superiores", han lamentado en un recurso, al que ha tenido acceso esta redacción.
El juez de Tarragona Rubén Rus Vela, que investiga el caso Montoro por presunto tráfico de influencias, ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se requiera a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados, entre los que figura el exministro Cristóbal Montoro, y de sus cónyuges. El magistrado ha acordado librar los mandamientos necesarios para recopilar esta información, que también afecta a excargos de Hacienda y a personas vinculadas al despacho fundado por el exdirigente del partido Popular, antes denominado Equipo Económico: Salvador Ruiz Gallud, Ricardo Martínez Rico, Francisco de Asís Piedras Camacho, Manuel Enrique de Vicente-Tutor, María Pilar Platero Sanz y Ricardo Montoro, hermano del extitular de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy.
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Relevo en el Mercat Nou de Ibiza: 'Echaré de menos estar cada día con los clientes
- Más de 300 propietarios de alquileres turísticos en Ibiza, afectados por el registro único que cuestiona la Comisión Europea
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- La Justicia confirma la violación de una mujer en Ibiza, pero absuelve a los acusados por falta de pruebas
- Propietaria de Ibiza afectada por el registro de alquileres de corta duración: "Estoy arriesgando la temporada de este año"
- El abogado de la interventora del Consell de Ibiza, sobre el presidente en el caso 'La Vida Islados': 'Le han destrozado la vida
- Se buscan socorristas para trabajar en Ibiza