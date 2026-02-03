Elecciones en Aragón: los partidos suben la tensión en un nuevo debate centrado en la financiación autonómica y el ‘no’ al trasvase del Ebro

Los candidatos de las ocho formaciones con representación en las Cortes de Aragón volvieron a chocar en el penúltimo debate electoral de la campaña. Más tensión y más pimienta en un encuentro en el que la financiación autonómica y el ‘no’ al trasvase del Ebro de casi todos los partidos –solo queda Vox en el ‘sí’- sirvieron para que todos los líderes autonómicos elevasen su tono. La izquierda no se fía del crecimiento económico que Jorge Azcón, candidato popular, lleva por bandera acompañado de la mejora que defiende haber hecho en los servicios públicos.

El conservador salió al ataque contra Pilar Alegría, que insiste en la sanidad y la educación como punto débil popular, y contra Alejandro Nolasco, el ultraderechista que quiso ir contra todos, pero no dañó a ninguno. Alberto Izquierdo (PAR) y Tomás Guitarte (Teruel Existe) recrudecieron su particular batalla por Teruel, mientras Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) y Marta Abengochea (Izquierda Unida-Sumar) se presentaron como “el voto útil” ante la previsible bajada del PSOE que no parece que vaya a aprovechar la podemista María Goicoechea.

De nuevo en cuatro bloques centrados en la economía, los servicios públicos, el papel de Aragón en España y el futuro de la comunidad, los partidos políticos enfrentaron unos programas ya resabidos, pues la campaña ya supera ampliamente su ecuador. Los “80.000 millones de euros y un Aragón económicamente envidiable” que ve Azcón es “un álbum de recuerdo de anuncios y cifras” para la líder de IU, Marta Abengochea. CHA ve al presidente de Aragón como “un comercial de las grandes empresas que mantiene el oligopolio”, mientras Podemos rechazaba en el debate organizado por Aragón TV “la expansión de las macrogranjas” y reclamaba a Azcón saber “qué hará con el consumo de los centros de datos”.

“Los grandes titulares” no gustan a Pilar Alegría, que exigía “generosidad” al PP y reivindicó la gestión económica de Javier Lambán. Nolasco, de Vox, reclamó a Azcón actuar conforme a los mayores ingresos de la comunidad y “completar las rebajas de impuestos, eliminando los propios y reduciendo los cedidos”. El PAR, que sigue viendo con buenos ojos la producción energética con las renovables, quiere que “Aragón sea el motor de España, aparte de la pila”.

Flancos de ataque de la izquierda

La sanidad, la dependencia y la vivienda volvieron a ser los flancos de ataque de la izquierda hacia Azcón, que se agarró a la comparativa con los datos del cuatripartito para mostrar que la situación de Aragón es algo mejor. Un nuevo duelo de cifras para lograr una consulta en el médico o las viviendas movilizadas bajo la responsabilidad de CHA hasta 2023 fueron una vez más utilizados para cruzar más reproches que propuestas.

Sí hubo compromiso en la izquierda (PSOE-CHA-IU-Podemos) en aplicar la ley de vivienda, con zonas tensionadas y topes al alquiler. Azcón insiste en promover 1.000 casas cada año desde la DGA como solución al problema del que Vox solo dijo que no quiere saber nada del cohousing y del que reclamó “prioridad nacional” para el acceso a la vivienda pública. El PAR sí reclamó rebajas fiscales y avales a jóvenes, guante recogido de antes por el PP y al que la ultraderecha tampoco le hace ascos.

Y en las relaciones de la comunidad con el resto del país, pues la financiación autonómica y el ‘no’ al trasvase del Ebro. Sola se quedó en la defensa del Gobierno central Pilar Alegría y solo en la interconexión de cuencas Alejandro Nolasco, dejando frentes comunes extraños en tiempos de poco consenso. El PSOE sigue confiando en que “todas las comunidades” acabarán aceptando una propuesta “injusta” según Azcón y que la izquierda tampoco quiere. PAR y CHA reclamaron “la Hacienda propia” mientras Podemos e IU reclamaron “justa financiación de los servicios públicos”. Teruel Existe añadió a esto “la redistribución”, con rebajas fiscales y apoyo a las zonas menos habitadas.

Nolasco contra todos fue el resumen del momento del trasvase del Ebro. Lo volvió a sacar el PAR que ha encontrado un filón con el que dañar a la ultraderecha y todos, menos el de Vox, rechazaron las obras que “acabarían con los agricultores de Aragón”. Nolasco insiste en hablar de “obras hidráulicas” para justificar una postura incomprensible en la comunidad. Azcón metió baza, con “el trasvase de recursos” del Gobierno central al independentismo catalán, pero sin dejar de atacar a la ultraderecha.

El futuro de Aragón, el último bloque, pasaba por unos pactos que de nuevo no salieron a relucir. Volvieron a insistirle a Azcón en aclarar su relación con Vox, pero ni popular ni ultraderechista decidieron mostrar las cartas y sí sus notables diferencias. El PAR propuso una suerte de cordón de seguridad hacia Teruel Existe, amparado en “supuestos casos de corrupción”, pero sin ocultar que la batalla por los escaños de Teruel se dará hasta el último momento.

La izquierda en bloque situó al PP de la mano de Vox y acusó a los primeros de organizar una comunidad que es “un cortijo para unos pocos” o de ser “el caballo de Troya para la entrada de la ultraderecha”. En esas propuestas por el futuro volvieron a relucir el cercanías o la mejora de la situación habitacional en todas las localidades de Aragón. Azcón reclamó al PSOE “defender la despoblación” en la nueva financiación autonómica y Vox presentó un apocalipsis por el bipartidismo, según Nolasco, “ha robado Aragón”. Tanto IU como CHA pidieron más financiación para la cultura y la investigación, algo que Azcón defendió haber hecho respecto a anteriores cuentas autonómicas, pero sin aclarar si mantendrá la senda si sigue al frente del Pignatelli.

Los minutos de las propuestas

Azcón apostó por su “Aragón imparable” en el minuto final y pidió el voto para que “juntos”, con los aragoneses, el Ejecutivo autonómico pueda “atraer inversiones y crear decenas de miles de puestos de trabajo”. Entró la clave nacional en el discurso del popular, que reclamó que las elecciones del 8F sirvan para “enseñar la puerta de salida al sanchismo”.

Al otro lado de la contienda se fue la socialista Pilar Alegría, que recordó a la ciudadanía que este domingo eligen “la sanidad, la educación o la vivienda que se quiere” y pidió ir a votar “con Alegría”, un juego con su apellido para recibir “la confianza” y poder “defender los derechos con compromiso y determinación”. En Vox, los habituales de Alejandro Nolasco como “la inmigración ilegal, la bajada de impuestos o los cuarenta años de pésima gestión” que atribuye al bipartidismo presentan “una oportunidad histórica” para evitar “un futuro terrible”.

Chunta Aragonesista y Teruel Existe se vistieron de alternativa. Jorge Pueyo admitió “el cansancio” que siente parte de la ciudadanía, admitió que “no tenía que vender la moto” y defendió su papel en el Congreso: “Nos mueve el amor por nuestra tierra”. Tomás Guitarte, por su lado, reclamó “la fuerza” que le lleve a las Cortes para “evitar que gobiernen estos señores”, señalando a Vox, y se presentó como “el voto útil de los progresistas y centristas”.

“Cuando la gente de la calle se organiza y vence al miedo se hace posible lo imposible”, resumió la candidata de Podemos, María Goicoechea, que pidió el voto para “alejar a los buitres” de los recursos de Aragón. Con ambición se presentó Marta Abengochea, ya pensando en “llevar a las Cortes la política real” y presentando a IU como “voto útil y decisivo”, además de ofrecerse a “tomar un café” para acercar sus políticas. En el PAR, “ni se esconden ni se deben favores”, según un Alberto Izquierdo que resumió en tres claves su postura: “Trasvase no, autogobierno sí y Aragón fuerte y con voz propia”.