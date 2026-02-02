El PP mantiene la ofensiva contra Puente para reprobarle por cuarta vez en las Cortes

El Partido Popular (PP) mantiene su ofensiva contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y el caos de Rodalies en Catalunya y tratará de reprobarle por cuarta vez en las Cortes Generales. Aprovechando la reanudación de los plenos ordinarios en el Senado esta misma semana para el nuevo periodo de sesiones, el Grupo Popular, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, llevará este mismo miércoles una moción al pleno solicitando al Gobierno la inmediata dimisión de Puente, al que acusa de haber provocado un "grave deterioro de la calidad de los servicios públicos" dependientes de su cartera en el Consejo de Ministros.

Igualmente, el PP le acusa de haber difundido, desde el siniestro el pasado 18 de enero de un Alvia que se dirigía a Huelva y un Iryo con destino a Madrid, "falsedades y desinformación a la ciudadanía" con el objetivo, según los de Alberto Núñez Feijóo, de "esquivar su responsabilidad en los últimos accidentes ferroviarios ocurridos recientemente". Como ocurrió en las tres reprobaciones anteriores de Puente, quien llegó al cargo a finales de 2023 con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, el voto de los partidos nacionalistas podría ser decisivo, sobre todo si la iniciativa se traslada al Congreso de los Diputados.

La animadversión de grupos como Junts per Catalunya o ERC hacia Puente no es menor que la del primer partido de la oposición o la de Vox, el tercer partido del Parlamento, fundamentalmente por todo lo referente a Rodalies, antes incluso del accidente que costó la vida a un maquinista en Gelida (Barcelona), la misma semana que el siniestro de Adamuz.

Además, este mismo martes por la mañana comparecerá en el Senado el presidente del gestor ferroviario, ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, en principio en la comisión sobre el apagón del pasado 28 de abril del año pasado, pero su presencia servirá también para hablar tanto de Adamuz como de Rodalies.

El PP, además del cese de Puente, instará al Gobierno mediante la moción que se aprobará merced a su control de la mayoría en el Senado, a aprobar de manera inmediata "la primera fase del plan de choque extraordinario provincializado, donde se deben identificar todas las limitaciones temporales de velocidad existentes debido a incidencias en las infraestructuras, y detallar las actuaciones necesarias para solventarlas y paliar, a corto y medio plazo, las innumerables incidencias en los servicios de media y larga distancia, así como de Rodalies". Igualmente, la moción de los populares solicita aprobar con carácter inmediato el plan de atención urgente a los pasajeros "en caso de incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes, bajo la responsabilidad de ADIF".