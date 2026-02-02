González Amador reclama que el ex fiscal general le pague los 64.778 euros que costó su abogado y rechaza que se pueda anular la condena

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se opone a la nulidad de la condena impuesta por el Tribunal Supremo al exfiscal general el Estado, Álvaro García Ortiz y le reclama el pago de los honorarios que le costó su abogado, que ascienden a un total de 64.778 euros según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En el escrito, el letrado que ejerce en su nombre la acusación, Gabriel Rodríguez Ramos, argumenta que no se ha producido vulneración de derechos que justifique la nulidad de la condena. La petición de anulación es una cuestión meramente formal, pues sin intentar este paso García Ortiz no puede presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que es la instancia en la que deposita su confianza para lograr revertir el criterio del alto tribunal.

Entre otros argumentos, la acusación expone la "indiferencia institucional" de la Fiscalía a cargo de ante la pública difusión de los dos electrónicos que expresaban el inicio de un trámite de conformidad por parte del empresario y el fiscal con el que trataba de cerrar el procedimiento de fraude que se había abierto contra él. "Solo es entendible a partir de la interesada pasividad de quien encarnaba entonces la cabeza jerárquica del Ministerio Fiscal", señala.

La petición de las costas se realiza en el mismo escrito en el que la representación letrada de González Amador informa al alto tribunal del número de cuenta bancaria de su cliente "a efectos de transferirle la cantidad de 10.0000 euros, acordada en concepto de responsabilidad civil" a las que fue condenado García Ortiz. A estos se suman otros 7.500 en concepto de multa, y el total ya se encuentra depositado en el Supremo tras ser recogido en un "crowdfunding" realizado por la Unión Progresista de Fiscales.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, sale de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla / Gustavo Valiente / Europa Press

En este mismo documento es en el que se alude al pago de las costas procesales, en función de lo señalado en el fallo de sentencia, en la que se decía expresamente que se condenaba a García Ortiz "como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular pero con exclusión de la mitad de las restantes”. Por ello, se adjunta ahora un documento con la tasación de estas costas.