Sánchez responde a las víctimas del accidente de Adamuz que el Gobierno dará “respuestas” y “llegará hasta el final”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió este jueves al funeral religioso en Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), donde familiares exigieron justicia y "esclarecer la verdad". Este viernes, recogiendo el guante, aprovechó su participación en el acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI' para responder que el Gobierno "no va a mirar a otro lado".

Seguirá trabajando, se comprometió el jefe del Ejecutivo, para dar "respuestas a sus preguntas, llegando hasta el final y mejorando en todo lo que tengamos que mejorar". Precisamente, los representantes de las víctimas que tomaron la palabra en el funeral, avanzaron que "lucharán por saber la verdad porque sólo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará" Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen y el regazo de una madre que los quiere es quien los mece".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció este jueves en el Senado para dar cuenta de la trategedia ferroviaria y descartó dimitir. "¿Se pudo hacer gestión mejor? Yo creo que no, pero juzguen. Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para atender a las víctimas, aportar información en tiempo real, coordinarnos con otras administraciones. ¿Podíamos haber implementado medidas para evitarlo? ¿Existe la seguridad total y el riesgo cero? No. Estamos cerca. Tenemos un sistema ferroviario muy seguro con muchos sistemas de control y aviso. ¿Cuánto más hay que invertir para llegar lo más cerca de cero? Habrá un debate a partir de los resultados que arroje la investigación", aseguró.