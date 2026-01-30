Carmen Pano contradice a Aldama y reitera ante el juez que entregó dinero en Ferraz a petición del comisionista

La empresaria Carmen Pano ha reiterado este viernes ante el juez Santiago Pedraz que llevó 90.000 euros en bolsas de Zara o El Corte Inglés a Ferraz, pero ha matizado que solo en la primera entrega, de 45.000 euros, fue a petición del comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama, según explican a esta redacción fuentes presentes en su declaración en el caso hidrocarburos.

En este sentido, ha afirmado que el primer pago fue un favor que le pidió Aldama. Ella sacó el dinero de una de sus cuentas y al entregárselo al comisionista, en su oficina, este le solicitó que lo llevara a Ferraz, pues él estaba solo y no podía desplazarse a la sede de los socialistas.

Según esta versión, en el segundo pago, también de 45.000 euros, el dinero se lo entregó otra persona que identificó con el nombre de "Lolo", a quien vinculó con el socio del comisionista, Claudio Rivas Ruiz-Capillas, quien sería el verdadero pagador, y no Aldama.

Una versión "ridícula"

Este testimonio se produce justo un día después de que el comisionista asegurara ante el magistrado que investiga un presunto fraude inicial de 182,5 millones en el IVA de los hidrocarburos, que Carmen Pano "se lo estaba investigando todo".

En otro momento, Aldama definió como "ridícula" la versión de esta empresaria: "Ella me daba a mí para entregarle a ellos. Que yo le entregara a ella para darlo es falso", ha relatado, para después preguntarse: "¿Qué más me daría a mí decir que entregué 90.000 euros para la sede del PSOE si ya he reconocido cantidades más graves?".

Pero esta no fue la única contradicción entre Pano y Aldama. Según la empresaria las gestiones que realizaron para obtener una licencia para vender hisrocarburos fue para la empresa Villafuel, no para la mercantil Hace Got Time, que fue la que compró el chalé para que lo disfrutara el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Díaz Bidart

Por otra parte, Carmen Pano ha relatado que en una reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Industria el 28 de diciembre de 2020 sobre la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel, que quería conseguirla, participó Juan Ignacio Díaz Bidart, que era jefe de gabinete de la entonces ministra, Reyes Maroto.

El propio Díaz Bidart reconoció el pasado mayo como testigo en el Tribunal Supremo que participó en esa reunión y que, aunque no recordaba con quién estuvo, asistió a petición de Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Díaz Bidart declaró que el exasesor estuvo presente al principio de la reunión para presentarle a los empresarios y que luego se marchó, si bien Pano ha afirmado que estuvo durante todo el encuentro y ha añadido que el excargo de Industria pidió que la documentación para la licencia de Villafuel se pasara a Koldo García para que este después se la pasara a él, según las fuentes consultadas.