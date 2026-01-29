Grabaciones descubiertas por la UCO desvelan las maniobras de Aldama con la trama de hidrocarburos: "Que me llamen a mí"

Grabaciones descubiertas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los teléfonos del comisionista Víctor de Aldama y de su socio Ignacio Díaz Tapia desvelan supuestas maniobras desarrolladas por los presuntos integrantes de una "presunta organización criminal que, operando en el sector de los hidrocarburos desde septiembre de 2022, cometió un fraude de IVA cuantificado por la Agencia Tributaria en 182.513.923 euros", según especifica un informe policial, que identifica a Aldama y al empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas como "los ideólogos de la estructura empresarial".

Precisamente, Aldama y el empresario Manuel Salles Carceller, el primero como imputado y el segundo como testigo, están citados a declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga este supuesto fraude. Esta redacción ha tenido acceso a cinco audios que se intercambiaron en 2022 Aldama e Ignacio Díaz Tapia, en los que aluden a su intención de conseguir una licencia para poder vender hidrocarburos, negocio con el que habrían cometido la presunta defraudación.

"A ver, Nacho, esta es la empresa con el título de operador. Tiene almacenamiento en CLH y tienen depósitos fiscales propios. [...] Pero para que no pase lo de la otra vez, que me llamen a mí. Nosotros todavía no sabemos quiénes son ellos, qué nos pueden ofrecer, ni nada de nada. Entonces, que me llamen, que también tenemos la empresa de Portugal", dice el comisionista. Precisamente, los investigadores sospechan que la trama trató de blanquear sus beneficios en el extranjero y llegó a transferir 73.902.852 euros de origen delictivo a Portugal, China y Colombia, según consta en las conclusiones alcanzadas por la UCO de la Guardia Civil.

La empresa Metaway

En los mensajes Aldama envía a su interlocutor información sobre la empresa Metaway. En este sentido, la empresaria María del Carmen Pano, que está citada este viernes a declarar como investigada ante el juez Pedraz, relató a los agentes de la UCO de la Guardia Civil unos hechos que se desarrollaron en 2022: "Dado el interés en obtener una operadora, Víctor de Aldama informó a Claudio Rivas Ruiz-Capillas que estaba en disposición de entrar a negociar la compra de Metaway en Córdoba, ya que tenía un socio, Cristian Corbillo que estaba directamente vinculada a la operadora y que ayudaría a hacerlo. Claudo Rivas aceptó a ello, se establecieron los contactos y se llegó a un acuerdo que, previo pago de 400.000 euros, se formalizaría en una notaría de Córdoba", dijo.

La empresaria Pano afirmó después a los agentes que para la firma del acuerdo para comprar Metaway ella viajó a Córdoba junto a Claudio Rivas, Víctor de Aldama y su hija Leonor González Pano: "Ya en la notaría, compareció la parte vendedora, entre los que se encontraba Cristian Corbillo. Pero el acuerdo, que se estipuló en más de 7 millones de euros, 4 en los que valoraron el negocio los vendedores y los 3 millones que correspondían al capital propio de la operadora", se frustró antes de la firma: "Los vendedores pretendían, aparte de la valoración del negocio, llevarse los 3 millones de capital de la operadora. Claudio Rivas no aceptó y rompieron el acuerdo", completó la empresaria, quien aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico al PSOE en su sede de la madrileña Calle de Ferraz, por orden de Aldama.

MADRID (ESPAÑA), 25/02/2025.- Claudio Rivas (d), socio de Aldama / Blanca Millez / EFE

En paralelo a esta operación, desvelada en los audios aprehendidos por la UCO, "Víctor de Aldama intentó hacer la cama a Claudio" ya que, a los pocos días, "intentó comprar combustible con la empresa Oil Trade a través de Metaway. Dado que esa empresa no pagaba a crédito, sino en destino y Metaway no tenía capacidad para afrontar esa operación, esta se frustró", completó Carmen Pano.

"Lo que nos iban a dar"

En otro audio, este enviado por Díaz Tapia a Aldama, el primero pregunta al comisionista si la licencia que tenía la empresa que iban a comprar era de "operador, lo que nos iban a dar a nosotros, ¿no? Para entender, ¿es exactamente lo mismo, operador que licencia o como se llame? O sea, ¿yo le mando esto y con esto ya podemos almacenar en CLH y toda esa historia? Por si me preguntan aunque te van a llamar a ti. Es para mandarlo para saber qué es esto, si es lo que ellos estaban buscando".

En otro momento, Díaz Tapia alude de forma directa a la empresa central de la trama: "Víctor, estoy hablando con el amigo de Celeste, ¿tenemos los datos de la operadora, de Villafuel? Que nos pasa directamente ya con el vendedor. Te lo paso a ti para que hables tú con él. Yo no me sé los datos de la operadora que tenemos. Si los tienes, please, de la que salió la nueva de Villafuel, no sé si cambia algún dato, o cambia algo".

Esta redacción adelantó que otras notas de voz, estas de diciembre de 2020, ponían de manifiesto que Koldo García se habría dirigido a primera hora de la mañana del 28 de diciembre de 2020 al entonces jefe de Gabinete de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, para mediar por la empresa de Claudio Rivas Ruiz-Capillas, que meses después adquirió mediante la firma Have Got Time SL el chalé de La Alcaidesa en Cádiz, en el que el exministro José Luis Ábalos y su familia pasaron unas vacaciones, hasta que fueron desahuciados por impago.

Visita al jefe de Gabinete

"Me piden las personas que van a visitar al jefe de gabinete de Industria, [el nombre de] la empresa y el motivo de la visita o número de expediente que quieren ver; pero mejor, la causa de la visita y que hablen genéricamente, y después específicamente ya sabemos todo lo que hay que hacer, ¿vale?". De esta forma se dirigía el 23 de diciembre de 2020 en una nota de voz de Whatsapp el exasesor de Transportes Koldo García al comisionista Víctor de Aldama, que pretendía "agilizar los trámites con Industria" con la intención de conseguir "licencias de los gasocentros" para la empresa Villafuel SL.

El exministro José Luis Abalos y Koldo García llegan al Supremo / EUROPA PRESS

En un mensaje de texto posterior el exasesor de Ábalos justifica el motivo por el que había enviado el audio: "Intenta conseguirlo, que me llamó él para pedírmelo". "Que manden correo pidiendo la reunión. Y la reunión será el día 14 de enero miércoles a las 12:00", ordenó después Koldo García a Aldama, representante de Villafuel.

En un whatsapp sucesivo, dirigido a Bidart, que este miércoles no ha llegado a declarar a la Audiencia Nacional por las inclemencias del tiempo, Koldo García le facilitó los nombres y los DNI de las personas con las que le había pedido que se reuniera. Se trataba de Claudio Rivas Ruiz-Capillas, Carmen Pano y Álvaro Gallego (empresario amigo del primero y al que ella identificó como quien la llevó a la sede socialista con el dinero en efectivo, que también declarará mañana como testigo).

Manuel Salles Carceller

Otro que está citado como testigo ante Pedraz es el empresario Manel Salles Carceller, imputado en otro caso de fraude en el IVA de los hidrocarburos. Tal y como adelantó esta redacción, el que fuera asesor del Ministerio de Transportes Koldo García le reenvió los mensajes de Whatsapp que le había remitido unos minutos antes José Luis Ábalos, en los que el exministro le trasladaba un enlace de un anuncio de un chalet en el portal inmobiliario Idealista: "Esta casa no me gustaría perderla", requirió.

Se trataba en concreto de un chalet de 450 metros situado en la localidad de Rivas-Vaciamadrid, al sur de la ciudad de Madrid. En los mensajes, que fueron enviados seis meses después de la salida de Ábalos de Transportes, el exministro advertía a Koldo que tenía que darse prisa para cerrar la operación de compra, pues "una gente" había concertado una cita con el vendedor, pues "también habían visitado" la vivienda "para negociar". Por eso, esperaban "una oferta".

Después Ábalos explica a Koldo que una persona, que identifica con el nombre de "Diego [Ríos]", le había asegurado que "estaba disponible". Todos estos mensajes de carácter personal de Ábalos fueron reenviados por Koldo al empresario Manel Salles. En el momento en el que se producen estos mensajes, Koldo García trabajaba para la empresa Instalíbero, propiedad de Manel Salles Carceller.

Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas Ruiz-Capillas en imágenes tomadas por la UCO / Nacho García del Álamo

También Koldo García traslada a Salles la sospecha que le había comunicado Ábalos de que el exministro había sido identificado por el vendedor de la casa que este pretendía adquirir en Rivas-Vaciamadrid, por lo que dudaba de que pudiera comprar el chalé utilizando una empresa: "La otra cuestión es que me reconocieron y ahora no sé cómo encaja que sea una sociedad la que compre. No sé cómo se puede explicar", lamentaba.

En una declaración como testigo realizada ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, Salles Carceller confesó que informó a José Luis Ábalos de que se podía "meter en un lío" porque varios empresarios vinculaban la concesión de una licencia para la venta de combustibles a la entrega del chalé de La Alcaidesa (Cádiz), que alquiló a bajo precio el que fuera titular del Ministerio de Transportes.