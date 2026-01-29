Juicio a los Pujol
Las cuentas en Andorra entran en escena en el juicio a la familia Pujol
Está previsto que declare el periodista Esteban Urraiztieta del diario El Mundo, el medio que publicó el primer pantallazo de las cuentas de algunos de los hijos del expresidente en el país vecino
En la sesión de este jueves en el juicio a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley está previsto que entren en escena las cuentas bancarias en Andorra donde ocultaron su fortuna. El primer testigo que declarará ante el tribunal de la Audiencia Nacional sobre este aspecto será Esteban Urraiztieta, subdirector del diario El Mundo, medio en el que el 17 de julio de 2014 publicó un pantallazo de las cuentas de los hijos del exmandatario catalán (él no era titular de ninguna) en el país vecino, donde guardaban los fondos que no declararon a Hacienda hasta ese año, tras estallar el escándalo.
La Fiscalía Anticorrupción considera que esos fondos provienen de presuntas comisiones vinculadas a la adjudicación de obras públicas y de ahí la acusación de blanqueo de capitales. La defensa de la familia Pujol, sin embargo, sostiene que el dinero procede del legado (“deixa”, en catalán) del padre del expresidente, Florenci Pujol, que amasó una fortuna. El periodista Esteban Urraiztieta ha redactado varias informaciones sobre la fortuna oculta de la familia del expresidente y sobre la incorporación al sumario de notas policiales internas que sostenían la existencia de una negociación entre el CNI y el expresidente.
También está previsto que comparezca una mujer que tiene una cuenta en Andorra y que, según las investigaciones, podría haber sido utilizada de forma instrumental por Jordi Pujol Ferrusola para ingresar 13,4 millones de pesetas en efectivo y realizar transferencias a una conocida firma de diamantes de Nueva York. La policía interpretó esta adquisición como un mecanismo para blanquear capitales. Además, será interrogada otra mujer que aseguró no conocer a los Pujol y que presuntamente registró una transferencia de seis millones de pesetas del primogénito.
