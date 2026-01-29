Caso Koldo
Ábalos responde sobre la entrega de su acta que el objetivo es obtener la jubilación para poder mantener a su familia y defenderse
Los letrados del Congreso elaboran un informe sobre la compensación que le corresponde al dejar de ser parlamentario, al tratarse de una situación sin precedentes
El exministro y exdiputado del PSOE José Luis Ábalos ha salido al paso de las especulaciones surgidas como consecuencia de su renuncia al acta de diputado -- que permiten al PSOE recuperar un voto para su grupo en el Congreso-- asegurando que ha actuado para poder retirarse y cobrar la jubilación, ya que no le "ha quedado otra" si quiere poder "mantener los compromisos" con su familia y afrontar su defensa en el caso Koldo.
"He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano, pero una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y despojado de toda función, díganme ustedes y dígame la Cámara cuál es la figura y en qué consiste ser diputado", señala en el mensaje. Con respecto a la compensación que le correspondería como ex parlamentario, se está a la espera de que los letrados del Congreso elaboren un informe al respecto, al tratarse de una situación sin precedentes por haber sido procesado e ingresado en prisión preventiva siendo aún diputado en Cortes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- El primer polideportivo de Ibiza que llevará el nombre de una empresa
- Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal
- El temporal llena los almacenes de los transportistas de Ibiza y retrasa la entrega de material
- Si eres residente en Baleares esto es lo que te costaría alojarte en el Parador de Ibiza en pleno verano
- No llevar este elemento en la guantera de tu coche podría suponerte una multa de 80 a 200 euros en Ibiza y no es la baliza V-16
- Una nueva jueza se incorpora a los juzgados de Ibiza