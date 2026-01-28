Reunión de Igualdad
El PSOE revisará su órgano antiacoso y obligará a sus cargos a cursos de formación en prevención del acoso
El partido reforzará los recursos jurídicos y reactivará el Consejo Feminista tras las críticas internas por la gestión del 'caso Salazar'
La secretaría de Igualdad del PSOE, que dirige la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha acordado con los sectores feministas del partido revisar y mejorar el órgano antiacoso. Tras las críticas internas desde diversos territorios por la gestión del 'caso Salazar', el partido ya movió ficha asumiendo errores y anunciando que se reforzarían los recursos jurídicos para evitar dilaciones en la resolución de las denuncias de víctimas.
Durante una reunión con las responsables territoriales de igualdad celebrada esta tarde, Bernabé ha trasladado también la puesta en marcha de cursos de formación obligatoria en igualdad y prevención del acoso para trabajadores y cargos del PSOE. Asimismo, se ha programado una conferencia sectorial de igualdad para el segundo semestre de este año y se reactivará el Consejo Feminista del PSOE.
