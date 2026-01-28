Junts pierde poder en el Congreso tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado

La entrada en prisión de José Luis Ábalos el 27 de noviembre pasado fue un duro golpe para el Gobierno de coalición. No solo por ver al que fuera ministro de Transportes de Pedro Sánchez y secretario de Organización del PSOE en la cárcel de Soto del Real, sino porque el Ejecutivo perdió un voto en el Congreso. Ahora, el exdirigente socialista ha anunciado que deja su acta de diputado, dando aire al que fuera su partido. El PSOE recupera así un escaño esencial en la tan compleja aritmética parlamentaria y Junts pierde peso en las votaciones.

Ábalos, que fue suspendido de todos sus derechos como diputado a principios de diciembre, mantenía hasta este mismo miércoles su escaño como parlamentario. Sin embargo, en un mensaje publicado en X, antes Twitter, ha anunciado que después de que el Tribunal Supremo haya resuelto su recurso de apelación contra el auto de prisión ha decidido renunciar al acta porque entiende que no puede "sostenerla" en su actual situación procesal. Así, los socialistas recuperarán ese escaño, que irá a parar a la alcaldesa de la localidad de Llaurí, Ana María González.

El grupo socialista, que desde que Ábalos se marchara al grupo mixto en febrero de 2024, contaba con 120 diputados aumentará en uno sus votos. De esta forma, el bloque de la investidura que revalidó el mandato de Sánchez volverá a subir hasta los 179 diputados, frente al bloque de PP, Vox y UPN que suma 171 escaños. Esta aritmética afianzará al Gobierno en las votaciones parlamentarias, ya que desde la suspensión de Ábalos la mera abstención de ERC (7 diputados) o de Junts (7) en alguna votación se provocaba un empate a 171 y, consecuentemente, la iniciativa que se debatía decaía.

Nueva decisión

No obstante, desde la entrada de Ábalos en prisión solo se han celebrado dos plenos en el Congreso con votaciones y en ninguno de ellos se ha producido esta circunstancia, ya que Junts ha acabado apoyando varias de las iniciativas del Gobierno y, en el resto de casos, se ha opuesto. Sin embargo, desde que Carles Puigdemont rompieran relaciones con el Ejecutivo a finales de octubre, los posconvergentes amenazan continuamente con no respaldar sus iniciativas.

Un ejemplo claro se produjo este mismo martes, cuando Junts votó en contra del real decreto que revalorizaba las pensiones al denunciar que mezclaba medidas, como la prórroga de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Los posconvergentes, ante una abstención y un 'no' que tenía el mismo efecto, se decantaban por el rechazo, un gesto mucho más contundente para mostrar su oposición al Ejecutivo. A partir de ahora, su abstención permitiría la aprobación de las iniciativas siempre que Gobierno cuente con todos sus socios, lo que complica la decisión de Puigdemont.