Perfil propio y sensibilidad animalista: la infanta Sofía avanza en su agenda en solitario

La infanta Sofía empieza a definir su espacio propio dentro de la agenda de la Casa del Rey. Este viernes llegará su segundo acto en solitario en el que subraya una línea de compromiso social que conecta con una sensibilidad concreta: el cuidado animal como herramienta de inclusión y servicio público. No es una elección improvisada, sino un mensaje medido sobre el tipo de presencia que quiere construir. Su primera actividad sola la realizó en diciembre de 2024, cuando presidió la entrega de la primera edición de unos premios de fotografía de Patrimonio Nacional que llevan su nombre.

Este viernes Sofía visitará la Fundación ONCE del Perro Guía en Boadilla del Monte (Madrid), donde recorrerá un centro que combina investigación, formación y atención asistencial. Allí conocerá el proceso completo que permite que cientos de perros se conviertan cada año en una pieza clave para la autonomía de personas con discapacidad visual. La visita incluye el nuevo complejo clínico y asistencial, una infraestructura que refuerza el papel del centro como referente europeo en este ámbito.

Si el primer acto en solitario estuvo ligado al ámbito cultural y artístico, este apuesta por un perfil más social, vinculado a un trabajo silencioso y sostenido, alejado del foco mediático pero con impacto real en la vida cotidiana de miles de personas.

El componente animalista del acto no es anecdótico. La relación de la familia real con la protección de los animales ha sido constante, especialmente a través de la reina Sofía, cuya trayectoria ha estado marcada por iniciativas de adopción, conservación y bienestar. Que ahora sea su nieta quien protagonice un acto centrado en perros guía refuerza esa continuidad generacional, adaptada a un contexto contemporáneo donde el bienestar animal se vincula cada vez más a políticas de inclusión y derechos.

Sofía viajará desde Lisboa, donde cursa estudios universitarios, para cumplir con este compromiso y regresar después a su rutina académica. La Zarzuela ya informó hace meses que, pese a estar estudiando en el extranjero, la hija menor de los Reyes iría combinando su formación internacional con la presencia institucional. La elección del día tampoco se ha descuidado: este viernes es el cumpleaños del rey Felipe VI. Soplará 58 velas.

Colaboradora de Leonor

Con este segundo acto en solitario, la infanta Sofía no solo amplía su agenda, sino que empieza a proyectar una identidad pública reconocible. La voluntad de Felipe VI y Letizia es que la infanta Sofía se convierta en un asidero y una futura colaboradora de Leonor, la Princesa de Asturias, un objetivo que todos creen que puede conseguir con los estudios que está desarrollando. En septiembre empezó Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la universidad privada Forward College. Se trata de un centro adscrito a la Universidad de Londres. Es un grado de tres años y cada uno se realiza en un campus diferente: Lisboa, París y Berlín.