Los socios salvan a Sánchez de comparecer por los presuntos casos de corrupción

El Gobierno de coalición suele contar con el apoyo de sus socios, principalmente los de izquierdas, cuando se trata de hacer frente a las andanadas del PP. Así ha pasado este martes en la diputación permanente del Congreso, donde se han debatido 11 propuestas de los populares para que comparecieran Pedro Sánchez y varios de sus ministros. Los aliados han votado en contra -solo Junts se ha abstenido- de celebrar un pleno extraordinario para que el presidente del Gobierno diera explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción en el seno del Gobierno y del PSOE y sobre la posición del Ejecutivo sobre Venezuela. El Gobierno, eso sí, ha votado a favor de dos de las peticiones, la de Isabel Rodríguez, por la crisis de vivienda, y la de Fernando Grande-Marlaska, por el uso de la baliza V16

Tras un pleno en el que el Gobierno ha perdido el real decreto que sube las pensiones ante el 'no' de PP, Vox y Junts porque la norma contenía medidas antidesahucios, los socios han evitado más derrotas del Ejecutivo, votando en contra de las peticiones de Sánchez y de otros ministros. Varios de los aliados han criticado que las solicitudes del PP no eran "urgentes" y que la única intención de los populares era "hacer campaña". Además, desde el PSOE han recordado que Sánchez comparecerá el próximo 11 de febrero en el Congreso por los accidentes ferroviarios y que Puente lo hará este jueves en el Senado.

La crisis de la vivienda

Quienes sí comparecerán de urgencia, aunque en sus comisiones correspondientes, serán Rodríguez y Grande-Marlaska. En el caso de la ministra de Vivienda, la petición que registró el PP es que de cuentas "de las acciones que están tomando desde su ministerio para contener los precios del alquiler y la compraventa de vivienda en España, así como para explicar las últimas medidas implementadas que están limitando gravemente la emancipación de los jóvenes en nuestro país".

La portavoz de ERC, Teresa Jordà, ha resaltado la "extrema urgencia" que existe de intervenir el mercado del alquiler y hacerlo de una "manera valiente". "No puede ser que los pasos que se den sean siempre a golpe de titular de prensa, anuncios vacíos o para premiar a los especuladores. [...] Por ese motivos sí pedimos un cara a cara con la ministra para que exponga cuáles serán los siguientes pasos que tiene pensado dar", ha dicho.

En la misma línea, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha elevado la crisis a situación "catastrófica" y ha denunciado la respuesta de un Gobierno que "pide solidaridad a los caseros, les hace regalos fiscales a los caseros como anuncio de navidad, aprueba una ley del suelo que es calcada a la del PP". "Es una absoluta tomadura de pelo a la gente", ha concluido. Así, con el voto a favor de ambos socios, Rodríguez se ha convertido en la única ministra, de un total de 11 peticiones que se han debatido, que deberá comparecer en la Cámara Baja.

Grande-Marlaska, por su parte, deberá informar sobre "la implementación de la obligatoriedad de la baliza V16 en España, así como para informar del caótico proceso de aplicación de esta norma". A lo largo del debate ninguno de los socios se ha pronunciado, pero la portavoz socialista, Montse Mínguez, ha anunciado que estaban de acuerdo con la petición del PP.