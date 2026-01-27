El juicio a los Pujol se centra en la inversión en México con la que el primogénito multiplicó por seis los beneficios de directivos de una constructora

El juicio a la familia Pujol por la fortuna oculta en Andorra continúa adelante. Este martes comparecen en la Audiencia Nacional una docena de testigos en su mayoría relacionados con la operación Azul de Cortés, desarrollada en México, y con la que dos exdirectivos de Isolux Corsán, el acusado Luis Delso y su vicepresidente hasta 2016, José Gomis Cañete, contaron como socio con el primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, con el que lograron multiplicar por seis sus beneficios.

Entre los citados para este martes está Julio Bonis, considerado una figura clave del operativo. Para Anticorrupción es un testaferro de Jordi Pujol Ferrusola en el país norteamericano, donde figuraba como gerente único de Juandro Consultores, empresa supuestamente utilizada para desviar beneficios de Isolux Corsán hacia el primogénito y los entonces directivos de la constructora beneficiados. Gomis Cañete declaró como testigo ante el tribunal la importante rentabilidad que le generó la operación, consistente en el desarrollo de un complejo turístico en Baja California, con 4.000 viviendas, hoteles, campos de golf y otros servicios.

Según Anticorrupción, Bonis representó a Pujol Ferrusola y a su empresa Imisa en las múltiples modificaciones que se hicieron al fideicomiso del proyecto en México para lo que también manejó fondos procedentes de Luxemburgo. También está citado Carlos Jaime Pages, que firmó contratos con Juandro Consultores, en nombre de Costa Perla y Costa Cortez por supuestas labores de consultoría ambiental sobre flora y fauna.

El tribunal escuchará, además, a Rafael Gutiérrez Apolinario Fernández de Sousa, que representó a OHL en la firma de otro contrato de consultoría con Juandro, en su caso para la elaboración de informes sanitarios y de seguridad en México, y a Antonio Martínez Borrallo, que fue el directivo de Isolux que en 2005 suscribió otro contrato de consultoría con la instrumental británica Brantidge Holdings, vinculada también al primogénito, para proyectos en India. También fue él quien firmó el contrato de donación de 648.000 euros de Isolux a la Fundació Albert Pascual, sospechosa de servir para canalizar los pagos que Pujol Ferrusola recibía de grandes constructoras.

La Sala que preside José Ricardo de Prada también escuchará a José Augusto Anes Ferreira, representante de Isolux en África, en relación con el proyecto de Gabón. Habló con Pujol Ferrusola para coordinar el supuesto cobro de comisiones del 10% (más de 3,4 millones de euros) por contratos de redes eléctricas, a través de cuentas locales y sociedades en Panamá para garantizar la opacidad de los pagos.