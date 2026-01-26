Sánchez comparecerá el 11 de febrero y Puente este jueves por los accidentes ferroviarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 11 de febrero en el Congreso para informar sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 45 personas, y el de Gelida, donde falleció un maquinista en prácticas. Tras ambos siniestros, el jefe del Ejecutivo anunció la pasada semana su intención de comparecer a petición propia en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre "los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario". Antes que eso, este mismo jueves, será el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien acuda al Senado, a petición del PP, para informar sobre lo ocurrido.

Con el PP reclamando desde hace días que Sánchez acuda al Congreso, fuente del Ejecutivo han informado de que la comparecencia de Sánchez se fijará en el calendario para el próximo 11 de febrero, primer pleno ordinario de 2026. En la iniciativa que registró la pasada semana se establecía como objeto "dar cuenta de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario".

El anuncio del Gobierno ha llegado pocos minutos después de que el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, avisara desde la sede de Génova de que habían registrado dos peticiones en el Senado para forzar la comparecencia inmediata de Sánchez y Puente. Una solicitud que también ha hecho ERC. Los populares han señalado este mismo jueves para celebrar ese pleno. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo descartan que el presidente del Gobierno vaya a ir a la Cámara Alta y han informado de que será Puente quien comparezca por los dos.

Cruce de acusaciones

Fuentes populares han denunciado que Sánchez vaya a esperar 24 días desde el accidente en Adamuz para dar cuenta de la situación que está viviendo el sistema ferroviario español y denuncian que el jefe del Ejecutivo se salte el reglamento del Senado al no comparecer este mismo jueves, como han solicitado. Además, critican duramente que pretenda "camuflar" la cuestión aludiendo también a los "encuentros y foros internacionales". Así, consideran que estas decisiones demuestran que Sánchez es un presidente "insensible, cruel y que busca escapar de su responsabilidad hablando de lo que puede pasar en Ucrania".

En frente, fuentes socialistas defienden que Sánchez vaya a comparecer en el primer pleno ordinario de este periodo de sesiones y aseguran que la Constitución, en su artículo 108, establece que "el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados", por lo que Puente puede sustituir a Sánchez en el pleno del jueves en la Cámara Alta.