El PP pide a Puente que no asista al funeral de las víctimas de Adamuz: "Sería una provocación"
Juan Bravo, vicesecretario del PP, anuncia que Alberto Núñez Feijóo sí acudirá al funeral en Huelva por las 45 personas fallecidas en el accidente de tráfico de Córdoba
Madrid
El Partido Popular (PP) eleva el tono contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, y reclama además de su dimisión que no acuda al funeral católico que se celebrará el próximo jueves en Huelva por las 45 víctimas mortales del accidente de Adamuz (Córdoba). Su presencia "sería una provocación", tal y como afirmó este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del primer partido de la oposición el vicesecretario de Hacienda y responsable del área de Transportes, Juan Bravo, quien anunció igualmente que Alberto Núñez Feijóo sí estará en ese funeral.
Noticia en elaboración.
