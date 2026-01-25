Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comicios 8F

Directo | Sánchez desborda en Huesca el primer acto grande del PSOE para las elecciones de Aragón

Cerca de 700 personas asisten al mitin en la capital oscense

DIRECTO | Pedro Sánchez y Pilar Alegría en Huesca / PI STUDIO

Sergio H. Valgañón

Huesca

Sigue habiendo efecto Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedron Sánchez, ha acompañado este domingo a la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en el primer mitin importante de la campaña socialista en la comunidad. Cerca de 700 personas en el hotel Abba de la capital oscense, con una larga fila en el exterior, para arropar a Alegría en la resistencia pese al bajo tono de las encuestas.

"Hay partido, hay PSOE y hay partido el 8F", ha iniciado Fernando Sabés, número 1 por Huesca, con disculpas incluidas a las personas fuera del hotel: "Hay fuerza en el PSOE y Alegría va a ser la nueva presidenta del Gobierno de Aragón".

