La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la investigación a Julio Iglesias por falta de competencia

España no es competente para investigar la denuncia por delitos de trata y agresión sexual presentada contra el cantante Julio Iglesias, según ha concluido la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ha firmado un decreto de archivo "por falta de jurisdicción de los tribunales españoles" y por tanto de la propia Fiscalía "para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

"Notifíquese el presente Decreto al denunciante a los efectos oportunos, haciéndole saber que no produce efectos de cosa juzgada, por lo que podrá reproducir su denuncia ante los órganos judiciales", agrega la resolución dada a conocer este viernes. No obstante, se trata de una opción con poco recorrido si la propia Fiscalía no la apoya al entender España carece de jurisdicción para analizar la denuncia presentada por las exempleadas del artista en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.