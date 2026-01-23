Agresión sexual y trata
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la investigación a Julio Iglesias por falta de competencia
Las extrabajadoras podrán reproducir su denuncia por trata y agresiones sexuales ante un juez español
España no es competente para investigar la denuncia por delitos de trata y agresión sexual presentada contra el cantante Julio Iglesias, según ha concluido la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ha firmado un decreto de archivo "por falta de jurisdicción de los tribunales españoles" y por tanto de la propia Fiscalía "para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".
"Notifíquese el presente Decreto al denunciante a los efectos oportunos, haciéndole saber que no produce efectos de cosa juzgada, por lo que podrá reproducir su denuncia ante los órganos judiciales", agrega la resolución dada a conocer este viernes. No obstante, se trata de una opción con poco recorrido si la propia Fiscalía no la apoya al entender España carece de jurisdicción para analizar la denuncia presentada por las exempleadas del artista en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- Buscando una solución para 'la playa más emblemática' de Ibiza: 'La ves y te dan ganas de llorar
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- Buscan a Pablo, un hombre de 66 años desaparecido en Ibiza
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Localizan al hombre de 66 años desaparecido desde hacía tres semanas en Ibiza
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La discoteca de Ibiza en la que el cantante de Queen dio uno de los conciertos más recordados de la historia