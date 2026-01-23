Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Discurso ante embajadores

Felipe VI defiende la ONU y el derecho internacional mientras Trump plantea una organización paralela

"¿Vamos a permitir que el mundo normalice el conflicto y pierda ante él su capacidad de reacción?", se pregunta el jefe de Estado ante los embajadores extranjeros acreditados en España

Felipe VI y Letizia, en la recepción al cuerpo diplomático, este viernes en el Palacio Real, en Madrid.

Felipe VI y Letizia, en la recepción al cuerpo diplomático, este viernes en el Palacio Real, en Madrid. / José Oliva / Europa Press

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI aprovechó este viernes la recepción anual a los embajadores extranjeros para lanzar una defensa explícita del sistema multilateral y del papel central de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un momento de total cuestionamiento del orden internacional por parte de Donald Trump. El mensaje del Rey llega en plena agitación geopolítica y mientras el presidente estadounidense ha planteado públicamente la creación de una organización internacional alternativa a la ONU, que ha bautizado como Junta de la Paz, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones surgidas tras la segunda guerra mundial.

Trump con esa nueva organización quería supervisar la paz y la reconstrucción en la Franja de Gaza, pero ahora quiere llevar ese consejo más allá del conflicto en Oriente Próximo. La ONU, en una resolución en noviembre, aceptó esa institución y le encargó un mandato para resolver la guerra entre palestinos e israelís que empezó en 2023, pero si, como ahora dice el líder de EEUU, que se ha colocado de presidente vitalicio en la Junta de la Paz, va a "promover la estabilidad, restaurar una gobernanza fiable y legítima, y asegurar una paz duradera" en todo el mundo, desafía abiertamente a la ONU. Pedro Sánchez ha declinado la invitación para que España participe en la Junta de la Paz. De los 27 países de la Unión Europea, solo Hungría y Bulgaria, cuyos gobiernos son próximos a Trump, se han unido a la iniciativa.

Ante embajadores y representantes internacionales reunidos en el Palacio Real, el Monarca describió un escenario global marcado no por cambios graduales, sino por una “verdadera mutación” del orden internacional, en el que “los marcos de referencia de la comunidad internacional son continuamente cuestionados”. En ese marco, advirtió del riesgo de que el conflicto se convierta en una constante asumida por la comunidad internacional y formuló dos preguntas directas que marcaron el tono político de su intervención: “¿Vamos a permitir que el mundo normalice el conflicto y pierda ante él su capacidad de reacción?” y “¿Vamos a permitir que las normas se ignoren hasta volverse irrelevantes?”.

El tiempo en Santa Eulària des Riu: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Sant Joan de Labritja: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El quebradero de cabeza del Parador de Ibiza: cómo librarse de las palomas

El tiempo en Sant Antoni de Portmany: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El PSOE denuncia el "abandono" de Sant Rafel: proyectos paralizados y falta de mantenimiento

Atención conductores: cortes en la carretera por trabajos "de embellecimiento" en la rotonda de Juan XXIII a partir del 26 de enero

El PSOE denuncia el “abandono institucional” de Sant Rafel por parte del gobierno del PP en Sant Antoni

