En el Congreso
Feijóo comparecerá el 2 de febrero ante la comisión de investigación sobre la dana
Una semana más tarde, el 9 de febrero, acudirá por segunda vez al Congreso José Manuel Cuenca, el que fue jefe de Gabinete de Carlos Mazón
Gisela Boada
La Mesa de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de 2024 que dejó 230 muertos solo en la provincia de Valencia ha citado finalmente para el próximo 2 de febrero por la mañana al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tendrá que dar explicaciones sobre sus contactos con el expresident valenciano Carlos Mazón aquellos días, así como sus declaraciones públicas posteriores.
La cita, cuya fecha ha sido acordada este viernes por el órgano rector -con mayoría de PSOE y Sumar- tendrá lugar en plena campaña electoral para las elecciones aragonesas del 8 de febrero. Los partidos que solicitaron la comparecencia del líder de la oposición piden que aclare qué información recibió Feijóo, pues él mismo dijo que había estado informado “a tiempo real” por el expresident esa misma tarde.
Sin embargo, los mensajes aportados por el líder popular al juez de Catarroja que investiga lo sucedido, Nuria Ruiz Tobarra, demuestran que la primera comunicación con Mazón se dio a las 19.59 horas. Eso es poco antes de las 20:11, cuando se mandó la alerta a los móviles y momento en que al menos 156 personas habían muerto y otras 37 estaban en situación crítica. Los whatsapps intercambiados entre los dirigentes también revelan que a las 23.25 horas, Mazón le dijo al presidente popular que ya había "víctimas mortales", pese a que en la comisión, el expresident aseguró que no lo supo hasta la madrugada.
Además, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, la comisión interrogará por segunda vez el 9 de febrero a José Manuel Cuenca, que fue jefe de Gabinete del 'popular' Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat y al que ahora ha vuelto a contratar como asesor para su oficina de expresidente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- Buscando una solución para 'la playa más emblemática' de Ibiza: 'La ves y te dan ganas de llorar
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- Buscan a Pablo, un hombre de 66 años desaparecido en Ibiza
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Localizan al hombre de 66 años desaparecido desde hacía tres semanas en Ibiza
- La discoteca de Ibiza en la que el cantante de Queen dio uno de los conciertos más recordados de la historia
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios