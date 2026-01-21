Díaz valora desde Adamuz la "colaboración institucional" y rehúsa entrar en "disputa" con PP

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha desplazado este miércoles al municipio cordobés de Adamuz para trasladar "en nombre del Gobierno de España las condolencias por los fallecidos" en el accidente ferroviario registrado el pasado domingo en dicho término, al tiempo que ha valorado la "colaboración institucional" que se ha dado tras el siniestro que ha dejado al menos 43 víctimas mortales, y ha rechazado entrar en "ninguna disputa" con el PP.

Así se desprende de las declaraciones que la vicepresidenta segunda ha realizado a los medios de comunicación junto al alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, y el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil de Andalucía, Luis Ortega Carmona, tras realizar una visita al puesto de mando avanzado de Adamuz y mantener un encuentro con trabajadores que participan en las labores de rescate.

Yolanda Díaz ha querido trasladar también con su visita "todo el cariño a las familias, a los amigos, al pueblo de Adamuz, a su alcalde, a toda la gente que hoy está sufriendo mucho", ha abundado para lamentar que "el duelo va a tardar en pasar".

Además, la vicepresidenta segunda ha querido "dar las gracias a todos los servicios sanitarios, a los servicios de Protección Civil, de la Guardia Civil, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a las Fuerzas de Seguridad del Estado", y a los medios de comunicación que están dando "información sobre lo que está pasando".

Yolanda Díaz ha recordado que tuvo "la desgracia de vivir el accidente de Angrois", que tuvo lugar en Santiago de Compostela en julio de 2013, por lo que el de Adamuz es el "segundo siniestro" similar que vive en su trayectoria política, y ha querido también "agradecer la colaboración institucional" entre administraciones.

Al hilo, ha explicado que ha "hablado, avisado y coordinado con el presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno, su "presencia" este miércoles en Adamuz, y al valorar la "colaboración institucional" ha proclamado que "este es el país que queremos ver", el que "defiende los servicios públicos, el que defiende con cariño a la gente que está sufriendo".

De igual modo, ha llamado a "cuidar en lo emocional" al pueblo de Adamuz, "a las familias", para "dar todos los servicios de asistencia que precisen" y, "desde luego", para "acompañarles en este duelo que me consta es horrible".

Finalmente, a la vicepresidenta le han preguntado por la petición de explicaciones que desde el PP han dirigido al Gobierno en las últimas horas, y al respecto Yolanda Díaz ha respondido que no iba a "entrar en ninguna disputa". "Me parece que la gente se merece respeto, y no voy a entrar en ninguna disputa", ha remachado, y ha añadido que "lo que merece la pena es ver que las instituciones, que los servicios públicos funcionan, y que el país que queremos es así".

El alcalde valora la actuación de su pueblo

Por su parte, el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, ha recordado la labor desplegada tras el accidente en el propio municipio para atender a personas heridas "lo mejor posible", y ha incidido en señalar que se siente "muy orgulloso, porque todos" los vecinos "se volcaron", y de modo "rápido y tan bien organizado".

De igual modo, ha querido "dar las gracias a todas las administraciones por su buena coordinación desde el primer momento", y ha concluido valorando que sus vecinos ayudaron en "lo que pudimos".