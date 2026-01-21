La Audiencia Nacional señala para el 19 de octubre el primer juicio en España contra excargos chavistas por las mordidas de Duro Felguera

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado los días 19, 20 ,21 y 22 de octubre para que se celebre el juicio contra Duro Felguera y 11 personas, entre ellas el expresidente de la empresa asturiana Juan Carlos Torres Inclán y el que fuera director general Ángel Antonio Suárez del Valle, quienes afrontan cada uno una acusación de 10 años y 4 meses de prisión, según informan fuentes del caso a este periódico.

La Fiscalía Anticorrupción, que solicita una multa de 160 millones de euros para la compañía asturiana por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, acusa a los exdirectivos del pago de 105 millones en mordidas a excargos del Gobierno de Hugo Chávez. En concreto, se trata de los exviceministros de Venezuela Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos, quienes habrían recibido estas sumas de dinero a cambio de la adjudicación en 2009 de un macroproyecto para atender el crecimiento de la demanda eléctrica en Caracas.

Para Anticorrupción los hechos serían constitutivos de los delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. En concreto, el escrito de acusación sostiene que Duro Felguera resultó adjudicataria de la obra de construcción de una central termoeléctrica en Venezuela, con un presupuesto de 1.500 millones de dólares. Y estos fondos obtenidos de las comisiones fueron invertidos después en la compra de viviendas de lujo en Madrid capital, Majadahonda, Valdemorillo y Lugo. El matrimonio formado por los imputados Luis Carlos de León y Andreina Gámez Rodríguez habría comprado en 2014 una mansión en La Moraleja (Madrid) por 4,6 millones de euros.

Raúl Morodo

Precisamente, el pasado 5 de enero las autoridades suizas informaron del bloqueo de fondos a nombre de Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos, dos de los implicados en el 'caso Duro Felguera', el primero que se va a juzgar en España en la que están investigados excargos del Gobierno de Hugo Chávez. En relación a Venezuela, la Audiencia Nacional ha condenado a 10 meses de cárcel al exembajador español en Caracas Raúl Morodo y, a dos años, a su hijo, Alejo, quienes reconocieron que ocultaron a Hacienda ganancias en negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.

El relato de hechos del Ministerio Público apunta a que el entonces ministro de Energía Eléctrica venezolano, "Rafael Ramírez, consiguió que se designara a la empresa española Duro Felguera como concesionaria de la obra, y esta, a cambio, se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación, siendo los investigados los que decidieron dichos pagos".

Y para construir la central eléctrica, la empresa española se valió de la UTE Termocentro y de la firma Montajes de Maquinaria de Precisión, cuyo socio único era la propia Duro Felguera. Estas empresas firmaron una serie de contratos con entidades y personas venezolanas, que tenían por objeto, según Anticorrupción, "encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil".

105, 6 millones

Así, a través de estos contratos, los directivos de la compañía asturiana "decidieron entregar varias cantidades de dinero (hasta, al menos, un total de 105.627.600 dólares) a los investigados, mediante las sociedades interpuestas Terca e Ingespre". Precisamente, la persona que dirigía la empresa Terca, Luis Barrios, era, según Anticorrupción, un presunto testaferro de Nervis Villalobos.

En la Audiencia Nacional se mantienen otras investigaciones en la que aparecen otros excargos de los Gobiernos de Hugo Chávez, pero que todavía no han sido señalados para juicio. Es el caso del caso PDVSA, que incluye tres piezas separadas en las que se analiza el presunto blanqueo del saqueo de la petrolera venezolana. De forma reciente se ha abierto una causa contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt.