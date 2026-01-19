Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PP y PSOE posponen su inicio de campaña electoral en Aragón por la tragedia de Adamuz

Las dos formaciones aseguran conversaciones con otros partidos y avanzan que el inicio de la carrera al 8F se dará el viernes por la mañana

Alejandro Nolasco (Vox), Pilar Alegría (PSOE) y Jorge Azcón (PP), este lunes antes del minuto de silencio en La Aljafería.

Alejandro Nolasco (Vox), Pilar Alegría (PSOE) y Jorge Azcón (PP), este lunes antes del minuto de silencio en La Aljafería. / PABLO IBÁÑEZ

S. H. V.

Zaragoza

Ni PP ni PSOE celebrarán este jueves por la noche la tradicional pegada de carteles con las que se inician las campañas electorales. Ambas formaciones han hecho llegar a los medios sendos comunicados en los que aseguran que han cancelado sus próximos actos electorales, incluido ese comienzo, en solidaridad con la tragedia ferroviaria de Adamuz, que registra 39 personas fallecidas y decenas de heridos.

