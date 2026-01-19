Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento trenDesamparados en el infiernoConsellLa victoria del UD Ibiza
instagramlinkedin

Por acoso y revelación de secretos

Alvise declarará el próximo lunes en el Supremo para responder por la querella de sus excompañeros de 'Se acabó la fiesta'

Alvise Pérez, a la salida del Tribunal Supremo.

Alvise Pérez, a la salida del Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

El mismo día en que el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena está escuchando a los dos eurodiputados que se querellaron contra Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise’, por los delitos de acoso y revelación de secretos, el cabeza de la lista 'Se acabó la fiesta' (SALF) ha sido citado a declarar el próximo lunes día 26.

El instructor de esta causa, la cuarta abierta contra Alvise, tiene en cuenta que el eurodiputado ha mostrado por escrito su disposición de comparecer voluntariamente antes de pedir el suplicatorio a la eurocámara. Marchena le preguntó cuando abrió diligencias previas para investigar los hechos que le atribuyen los dos eurodiputados que concurrieron en la misma lista a las pasadas elecciones europeas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents