Por acoso y revelación de secretos
Alvise declarará el próximo lunes en el Supremo para responder por la querella de sus excompañeros de 'Se acabó la fiesta'
El mismo día en que el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena está escuchando a los dos eurodiputados que se querellaron contra Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise’, por los delitos de acoso y revelación de secretos, el cabeza de la lista 'Se acabó la fiesta' (SALF) ha sido citado a declarar el próximo lunes día 26.
El instructor de esta causa, la cuarta abierta contra Alvise, tiene en cuenta que el eurodiputado ha mostrado por escrito su disposición de comparecer voluntariamente antes de pedir el suplicatorio a la eurocámara. Marchena le preguntó cuando abrió diligencias previas para investigar los hechos que le atribuyen los dos eurodiputados que concurrieron en la misma lista a las pasadas elecciones europeas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Informe Foessa: El norte de Ibiza, paraíso de la vivienda vacía
- Olas de más de ocho metros y viento: Ibiza se prepara para una alerta naranja con la borrasca Harry
- Obituario: José Tur Viñas, 'Pepe Sulaies', un «puntal» para la Marina y el comercio de Ibiza y Formentera
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- Mila Fernández, modelo 'curvy' de Ibiza: 'Todos los cuerpos son bonitos
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Los responsables del error que provocó la muerte de dos pacientes oncológicos en el hospital de Burgos podrían ser acusados de homicidio imprudente
- Pescadores Recreativos de Formentera: 'Es imposible hacer la declaración de capturas cuatro horas antes de entrar a puerto