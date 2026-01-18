ACCIDENTE
Óscar Puente, desde el centro de emergencias de Atocha: "La última información que llega es muy grave"
Según los últimos datos, al menos siete personas han muerto, unas 25 personas se encuentran heridas graves y un número no precisado pueden seguir atrapadas
EFE
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha desplazado a la estación madrileña de Atocha para seguir desde el centro de emergencias de Renfe el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) donde el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha provocado al menos dos muertos.
Desde allí ha explicado que los últimos vagones del tren Iryo que descarrilaron en Adamuz invadieron la vía contraria por la que en ese momento circulaba un alta velocidad de Renfe y, tras un impacto "terrible", dos vagones de este último tren salieron despedidos, provocando una cifra de víctimas que "no se puede confirmar" aún.
Según los últimos datos, al menos siete personas han muerto, unas 25 personas se encuentran heridas graves y un número no precisado pueden seguir atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba).
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- Informe Foessa: El norte de Ibiza, paraíso de la vivienda vacía
- Fallece Guillermo Ferrer Torres, el fotógrafo que capturó «la vida y el brillo mágico del ser humano»
- Asesinan a tiros a un exfutbolista y narcotraficante serbio que alquilaba pisos en Ibiza
- Los responsables del error que provocó la muerte de dos pacientes oncológicos en el hospital de Burgos podrían ser acusados de homicidio imprudente
- Obituario: José Tur Viñas, 'Pepe Sulaies', un «puntal» para la Marina y el comercio de Ibiza y Formentera
- Mila Fernández, modelo 'curvy' de Ibiza: 'Todos los cuerpos son bonitos