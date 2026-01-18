'Declaración de Zaragoza'
Los barones del PP firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica
El Partido Popular responde así a la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno de Sánchez, que dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales
EFE
Los presidentes autonómicos del Partido Popular y los líderes del PP de las comunidades donde no gobiernan han firmado este domingo un la 'Declaración de Zaragoza', un documento que contiene la propuesta de financiación autonómica de la formación.
En el escenario del auditorio del World Trade Center de Zaragoza, los barones del PP han firmado el documento junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dará detalles de su contenido en su intervención.
Todo ello en respuesta a la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez adelantada la semana pasada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales.
Una propuesta rechazada en bloque por los presidentes autonómicos del PP, quienes la consideran un pacto entre los independentistas para mantener a Sánchez en el poder.
De hecho, el PP ha advertido que, si el Congreso aprueba la ley sobre financiación autonómica que se elabore en base a la nueva propuesta presentada por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, será derogada cuando Feijóo llegue a la Moncloa para implementar otro modelo.
La cumbre de Zaragoza, anunciada por Feijóo el fin de semana pasado en la 28ª Interparlamentaria de A Coruña, tiene el objetivo de mostrar a un PP en bloque contra Sánchez y la ministra de Hacienda, candidata a las elecciones de Andalucía.
