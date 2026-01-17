Pilar Alegría: "Azcón ha fracasado: hay que recuperar una presidencia capaz de llegar a acuerdos"

¿Por qué ha tardado tanto en concedernos esta entrevista? Hace un año que es secretaria general del PSOE en Aragón.

El tiempo a veces pasa muy rápido. Durante este último año yo tenía también otra responsabilidad que me llevaba a estar durante mucho más tiempo en Madrid. Es verdad que por comparecencias en los medios de comunicación no ha sido. Puede ser que vosotros consideréis que se ha tardado mucho tiempo. Hoy estamos aquí y bienvenida sea esta entrevista.

En pocas semanas ha hecho un cambio de vida del Ministerio de Educación y de la portavocía a esta candidatura del PSOE a presidir Aragón. ¿Cómo ha sido?

Si Aragón llama, no se le hace esperar ni un minuto. Quiero expresar que, si tenemos una convocatoria electoral para el 8 de febrero solamente responde a la agenda personal y política de Azcón y a la solicitud de Feijóo. Antes de la convocatoria electoral, cuando se hablaba de la posibilidad de negociar un presupuesto, a mí me parecía importante que un partido que está en la oposición y que es un partido responsable como el PSOE, tendiera la mano. La respuesta que nos dieron fue de desprecio absoluto. Una vez convocadas las elecciones, yo cerré la etapa en el Gobierno de España, una etapa de la que guardo un buen recuerdo. Y creo sinceramente, desde la humildad, que esos más de cuatro años al frente de una cartera tan importante como Educación, he aprendido a gestionar mejor, a tomar decisiones, y ese bagaje lo pongo a disposición de Aragón y de los aragoneses. He dado este paso de forma meditada, reflexionada, absolutamente convencida y comprometida. Mi voluntad es ser la próxima presidenta de los aragoneses y de las aragonesas.

¿Este adelanto electoral le pilla con el pie cambiado o ha podido ya coser todas las heridas internas entre sanchistas y lambanistas?

El PSOE a lo largo de su historia, no solamente aquí en Aragón, sino a nivel general, siempre ha sido un partido muy plural y me parece que eso es una característica que mejora los partidos. Pero si algo ha demostrado este partido es unidad y responsabilidad. Hemos sido el partido que más tiempo ha gobernado Aragón y es lo que queremos hacer a partir del 8 de febrero. Además, en los procesos orgánicos una de las respuestas más claras ha sido la de la unidad. La unidad es total.

Hace unos días conocíamos el manifiesto del exministro Jordi Sevilla, y el presidente Emiliano García Page sigue siendo muy crítico. ¿En Aragón hay unidad total con Ferraz?

Lo que vivo y contemplo en mi día a día es la unidad. Ahora bien, la unidad en mi partido nunca se entiende como uniformidad. Siempre ha habido voces plurales y eso para mí no es negativo.

Si tiene un mal el resultado el 8F, ¿cree que tiene bien cogidas a las tres federaciones? ¿Está cohesionado el PSOE en Aragón?

El partido está cohesionado y volcado y centrado en lo importante, que es en dar lo mejor de sí mismo para volver a tener la confianza de los aragoneses.

Si su resultado no es tan bueno como espera, ¿hará como el señor Gallardo y dará un paso al lado?

No me gusta hacer planteamientos de aritmética electoral hasta que la ciudadanía vote, y no conviene votar por la gente. Trabajamos para tener un buen resultado, ganar y gobernar.

Ha iniciado una campaña pueblo a pueblo. ¿Cuál es la sensación que tiene en el contacto con la gente en ese recorrido?

Empecé desde el mismo día que me despedí del Consejo de Ministros, porque creo que, como se hace una campaña electoral, se gobierna. Si tengo la confianza de la ciudadanía, quiero gobernar desde la proximidad, la cercanía, escuchando y comprendiendo los problemas para plantear soluciones. Sobre todo, pisando territorio y mirando a las personas. Si uno hace balance del último año del presidente Azcón, estoy convencida de que casi ha hecho más viajes a Madrid que a municipios de Aragón. Esto no es normal. Y ¿qué es lo que yo estoy escuchando en las visitas? Hay una preocupación muy importante por el empeoramiento de los servicios públicos. Especialmente a la hora de ser atendido por tu médico de cabecera. O en la educación rural. Y no hay vecino que no me traslade que en estos años no han llegado los especialistas, que no se han acometido distintas obras. Por ejemplo, en Pinseque, llevan dos años esperando ese nuevo aulario. En Sarrión, están esperando que se pueda abrir su colegio, porque ahora hay muchos niños. Por no hablar del problema de la vivienda, que eso también recorre todos los puntos cardinales de Aragón. Y a la vez lo que percibo son ganas e ilusión de cambiar el estilo de hacer política y la presidencia de Jorge Azcón con una presidencia donde los derechos y los servicios públicos pasen a ser lo verdaderamente importante.

¿Cree que sus visitas a los municipios pueden verse como un intento de recuperar el tiempo perdido en esos cuatro años en Madrid?

No, en absoluto. Creo que es así como tienes que gobernar Aragón. No se puede gobernar Aragón si no estás en el territorio. Incluso siendo yo ministra del Gobierno de España, he visitado más municipios que el presidente de Aragón.

Ya el anterior Gobierno socialista reconocía una limitación palpable en los servicios públicos, como la falta de sanitarios o de profesores, ¿tiene una fórmula mágica o cómo paliará el déficit?

No hay fórmulas mágicas, la primera fórmula es la prioridad que cada uno tiene. Los maestros aragoneses son los que menos cobran de toda España. Ahí tienes el primer compromiso, hay que mejorar sus condiciones. Y lo mismo hablando de los sanitarios. Los recursos públicos tienen que ir a reforzar nuestros servicios públicos, como prioridad. Y no destinarlos a abrir las puertas a la privatización, que es lo que estamos viendo ahora. Lo hemos visto en Zaragoza, con un hospital privado, con la concertación del Bachillerato. Y un hospital público, como el de Teruel, que se quedó prácticamente finalizado en la época del Gobierno de Javier Lambán, no han tenido tiempo de habilitarlo en dos años y medio. La fórmula mágica es una prioridad, los recursos públicos tienen que ir a fortalecer nuestros servicios públicos, íntegramente.

¿Qué otras prioridades tiene?

Hay una cuestión que afecta a la gente que vive en los pueblos, en la ciudad, a todas las franjas de edad, que es el problema de la vivienda. Y para resolverlo es necesaria la colaboración de todas las administraciones. Hay una ley de la vivienda que es importante que se aplique y declarar las zonas tensionadas. Yo lo haré como presidenta. En aquellos municipios donde se aplican, bajan los precios. Y los propietarios reciben sus bonificaciones fiscales. Es importante que pongamos recursos a disposición para la construcción de vivienda pública. Y es vital que blindemos los parques públicos de vivienda para que en el futuro no se pueda especular con ello. Por lo tanto, sanidad, educación y vivienda son mis tres grandes prioridades. Por no hablar de las plazas de residencias de mayores.

Para todo eso hacen falta recursos. Ahora está abierto el debate de la financiación autonómica. ¿De qué forma puede convencer a los aragoneses de que este sistema es bueno? Fedea dice en un informe que Aragón es la comunidad que peor parada sale.

Los cálculos de Fedea reflejan que Aragón pasaría de una financiación por habitante ajustado de 3.396 euros a 3.522, es decir, que la propuesta del Gobierno incrementa un 3,7% la financiación de Aragón. También recuerdo el informe de la Cámara de Cuentas que hablaba de que era para corregir deficiencias del modelo de financiación autonómica, Aragón necesitaba una financiación extra de 620 millones. Este sistema supone 630. Llevamos más de 13 años con el modelo caducado. Cuando le correspondía al PP presentarlo, teniendo mayoría absoluta, hizo dejación de funciones. Somos distintas comunidades con distintas idiosincrasias, que tienen que ser reconocidas, empezando por Aragón. Con esos 630 millones podríamos poner en marcha 6 hospitales como el de Teruel, 75 nuevas residencias públicas, o más de 175 colegios. Pero el PP defiende el no por el no. Cuando uno solo sabe responder desde la crítica y sin plantear alternativa, está haciendo politiquería.

¿Se puede defender el modelo en Aragón?

Es un modelo de financiación que afianza la solidaridad territorial y que busca mejorar la igualdad. Pero no es obligatorio. Quien no lo quiera, puede quedarse con el anterior. ¿Va a rechazar Aragón los 630 millones? Porque si es así, Azcón va a tener que explicarlo. Y decirnos cuál es su modelo, porque más allá de la confrontación no hemos escuchado ni una propuesta.

¿Cree que le ha beneficiado que, después de 14 años con el modelo caducado, se concrete la propuesta de Hacienda, que nace de un pacto con ERC, en precampaña?

Primero, al PP le resulta mucho más sencillo la crítica que ponerse a hablar y negociar sobre una cuestión que es tan importante y reclamada por todos los territorios. En el 2023, el Presidente del Gobierno traslada al líder de la oposición, a Feijóo, la necesidad de negociar tres cuestiones: la modificación del artículo 49, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la financiación autonómica. El PP dijo que no quería debatir este tema. Hoy tenemos un nuevo modelo que es bueno, que aporta importantes recursos para Aragón. Y frente a una propuesta que lleva 630 millones a Aragón, un 12% más, la respuesta que debería darse por el Gobierno de Aragón sería una voluntad de negociar. Lo que no es positivo para nuestra tierra es vivir en la confrontación.

¿Es justo que el modelo se presente primero con ERC y por tanto con Cataluña por delante del resto de las comunidades?

Vamos a ver. Hubo una renuncia desde el primer momento del PP a negociar el modelo. Y donde se ha debatido de este modelo ha sido con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Porque este respeta la multilateralidad y la bilateralidad. No es un cupo. Y había un objetivo claro: la solidaridad interterritorial y la igualdad. Ningún territorio pierde con este modelo.

Visto que el presidente se reunió dos o tres veces con ERC, ¿no considera que es un modelo hecho por las necesidades del PSOE de contar con los votos de los diputados independentistas?

Todo el mundo recordamos que el debate de la financiación autonómica, generalmente e históricamente, ha partido desde Cataluña. Todos tenemos perfectamente grabada la imagen de Pujol con Aznar. Ahora, la nota predominante desde el primer momento fue la solidaridad interterritorial y un modelo más igualitario para todos. Las comunidades que estaban por debajo de la media del habitante ajustado van a recibir más y, los que están por encima, tendrán que seguir dando más recursos.

¿Cree que se puede mejorar el modelo para los intereses de Aragón en la comisión bilateral? ¿Lo intentará?

Por supuesto, pero ¿cómo no? Tenemos un Estatuto de Autonomía, tenemos el artículo 108 que da esa posibilidad.

Pero no se ha hecho nunca.

Pero tenemos que utilizar los mecanismos que están en nuestras manos. Está en nuestro propio Estatuto. Y de esos 20.000 millones, más de 15.000 van a comunidades gobernadas por el PP.

Porque gobiernan más.

Pero si miras la que mayor cuantía va a recibir, es Andalucía. Por población ajustada, Cantabria. Y Murcia. Son comunidades gobernadas por el PP. Pero, sí. Yo pondría en marcha la comisión bilateral.

O sea, que ve margen para mejorar la financiación de Aragón.

Por supuesto, estamos hablando de un sistema que respeta la multilateralidad y la bilateralidad.

¿Llega en el peor momento posible el adelanto electoral? Por el auge de la extrema derecha, la polarización y la situación del PSOE a nivel nacional, con escándalos de corrupción y machismo. ¿Le hubiera ido mejor a usted en otro contexto?

Hablar de pronósticos o expectativa postelectoral...