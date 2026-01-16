El Supremo juzgará en abril a Ábalos, Koldo y Aldama por la compra de mascarillas en la pandemia

El Tribunal Supremo tiene previsto juzgar el próximo mes de abril al exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el alto tribunal celebrará el 6 de febrero a las 10.00 horas una audiencia en la que escuchará las cuestiones preliminares planteadas por las defensas. En el caso de no prosperar, el Supremo juzgaría a los tres acusados en el mes de abril, en una fecha aún por determinar.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Según una providencia a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los magistrados que celebrarán el juicio serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades s