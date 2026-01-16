Junts se borra de la ronda de contactos de Sánchez con los partidos: "no vemos necesaria una foto"

El grupo parlamentario de Junts ha rehusado reunirse la próxima semana con el presidente del Congreso, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de contactos abierta por el jefe del Ejecutivo para analizar la posibilidad de enviar tropas españolas a Ucrania cuando se alcance el fin de la guerra, así como para determinar cuál debería ser la contribución de España.

Según trasladan desde Moncloa, los gabinetes del Ejecutivo y de la formación que lidera Carles Puigdemont "han estado en contacto, hablando, y Junts ha trasladado que se da así por informado", pero no ha cerrado la reunión con el presidente. Es más, desde Junts indican que "se nos ha pasado la información, nos damos por informados pero no hay cambios en este ámbito (Russia-Ucraina)" y, como "no se va a tratar ningún otro tema, no vemos necesaria una foto", concluyen.

El pasado mes de noviembre, según recuerda Europa Press, Junts dio por "bloqueada" la legislatura al anunciar su rechazo al grueso de las propuestas legislativas del Gobierno y el PSOE por considerar que los socialistas no han cumplido con los acuerdos alcanzados con su formación tras las elecciones generales de 2023.

En ese momento los de Carles Puigdemont dieron por rotas sus relaciones con el Ejecutivo y el propio Sánchez reconoció después en público que, efectivamente, no mantienen contactos con Junts.

Eso no obstó para que desde Moncloa intentaran cerrar un cita con la formación dentro de la ronda que el presidente abrirá el lunes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de la que Sánchez sólo excluyó a Vox. Pero Junts ha decidido borrarse y desoír la llamada del presidente.

Con esta reunión entre el presidente del Gobierno y el del PP a las 18 horas del lunes arrancará la ronda de reuniones con distintos grupos parlamentarios. Después, el martes, 20 de enero, será el turno de los portavoces de Sumar (10 horas) y ERC (11horas). Por último, tras el parón por el viaje y participación de Pedro Sánchez en la cumbre de Davos, el jefe del Ejecutivo se reunirá el jueves 22 de enero con Bildu (10 horas) y PNV (11 horas).