Fiscalía acusa a Peinado de "engordar una causa ya voluminosa" contra Begoña Gómez con el rescate de Air Europa, vetado por la Audiencia

"Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido". De esta forma tan rotunda se expresa el fiscal del caso Begoña Gómez, José Manuel San Baldomero, en un escrito en el que se adhiere al recurso presentado por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno contra una petición realizada por el juez Juan Carlos Peinado a Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, inquiriendo si "han aparecido hechos nuevos" sobre el rescate Air Europa que le permitan investigar pese al freno que le impuso la Audiencia de Madrid sobre este asunto.

La consulta que fue realizada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el pasado mes de diciembre, se realizó además a raíz de la petición de un abogado, Eduardo Martín-Duarte, habitual en la presentación de denuncias 'fake' en Fiscalía y otros tribunales contra el Gobierno, que de momento no han encontrado respuesta alguna por falta de fundamentación.

"Investigación encubierta"

Abundando en sus argumentos contra la decisión del juez, el fiscal San Baldomero señala que su decisión de dirigirse a la UCO sobre este asunto es "contraria a las funciones propias del juez instructor" y supone igualmente "hace dejación de la función que le corresponde, solicita o abre la puerta a una investigación encubierta sobre una materia ya abordada y respecto de la que tiene los criterios para decidir fijados o indicados por la Audiencia Provincial".

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla, Madrid. / EPE

El Ministerio Público incide que el criterio ya establecido en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid sobre Air Europa "no ha variado", y en que hechos que se ponen sobre la mesa del instructor a través de querellas y denuncias" tampoco tienen mayor misterio a investigar", por lo que lo buscado por Peinado se asemeja más bien "a una investigación encubierta que a una inocua petición de información".

La Fiscalía añade que, siendo la causa matriz un procedimiento ante el tribunal del jurado, resulta chocante que se acuerden en este marco estas diligencias instructoras o cuasi instructoras cuando los hechos deberían estar definidos", agrega la Fiscalía, que se queja de que se intente "engordar" un procedimiento "acumulando hechos en los que unos se supone avanzan y otros se encuentran en estudio", según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.