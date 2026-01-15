Letizia abre el primer foro de UNICEF y la OMS que reúne a 30 países para apoyar una crianza sin violencia

Alrededor de 1.000 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 17 años sufren cada año en el mundo algún tipo de violencia física, emocional o sexual. Además, tres de cada cuatro menores de entre 2 y 4 años reciben disciplina violenta de forma habitual. Con estos datos sobre la mesa trabaja el primer Foro Global para el Apoyo Universal a Cuidadoras y Cuidadores que ha empezado este jueves en Madrid, un encuentro internacional organizado por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha sido inaugurado por la reina Letizia.

Representantes de gobiernos, organismos multilaterales y comunidad científica analizan programas de respaldo a los cuidadores

El Foro, que tiene lugar en CaixaForum, reúne durante dos días a gobiernos, organismos multilaterales, comunidad científica, sector privado y líderes sociales con el objetivo de acordar una hoja de ruta global para ampliar los programas de apoyo a la crianza y llegar a todas las familias que lo necesitan. España acoge así el primer foro global centrado en el impulso de políticas de apoyo a madres, padres y cuidadores como herramienta para proteger a la infancia desde los primeros años de vida.

La Reina, este jueves en Madrid, durante la reunión con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. / J.J. Guillén / EFE

El programa incluye sesiones dedicadas al desarrollo infantil, la salud mental, la prevención de la violencia, la inclusión y las estrategias para llegar a las familias en contextos diversos y vulnerables. El encuentro reúne a representantes y especialistas de más de 30 países, universidades, organizaciones sociales y empresas, y cuenta con ponencias de apertura de UNICEF, la OMS y la Early Childhood Development Action Network.

En la inauguración han participado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la reina Letizia, presidenta de honor de UNICEF España y Defensora de la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia de la organización, que ha estado acompañada por la ministra de Sanidad, Mónica García. En el marco del Foro, la reina ha mantenido también un encuentro con el máximo responsable de la OMS.

Durante las jornadas se analizan los beneficios de los programas de apoyo a la crianza basados en evidencia científica. Un estudio liderado por la OMS, que reúne más de 400 ensayos controlados, concluye que estas intervenciones fortalecen la crianza positiva, ayudan a reducir el maltrato y mejoran el bienestar de madres, padres y cuidadores, con un impacto directo en la seguridad y el desarrollo de niños y niñas. Según los datos presentados, la inversión en la primera infancia es una de las políticas públicas más eficaces y rentables.

Posible resolución de la Asamblea General

El viernes se celebrará, entre otros espacios, una mesa redonda centrada en la discapacidad, en la que participará la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass, para abordar la especial vulnerabilidad de los niños y niñas con discapacidad frente al abuso y la negligencia.

En el marco del Foro, las personas participantes suscribirán la Declaración del Foro Global de Cuidadoras y Cuidadores, un compromiso colectivo para reforzar la cooperación internacional y avanzar en la integración del apoyo a la crianza en los sistemas de salud, educación y protección social. El encuentro busca además sentar las bases para una futura cumbre mundial y una posible resolución en la Asamblea General de la ONU alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.