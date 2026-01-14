Sumar tienta a Abascal con una ley que impide a empresas comprar viviendas tras apoyar Vox esta medida de Trump

Sumar intenta retomar la iniciativa en materia de vivienda tras el jarro de agua fría que supuso el anuncio de Pedro Sánchez para bonificar el 100% del IRPF a los propietarios que mantengan precios en la renovación de contratos de alquiler. La medida fue rápidamente rechazada por el socio minoritario del Gobierno, que ahora presiona de nuevo al ala socialista y registra una ley para prohibir a las empresas la compra viviendas, a excepción de determinados supuestos. Una norma que decayó en el Congreso a final de noviembre pero que vuelven a presentar para tentar a Vox, después de que la semana pasada los de Santiago Abascal apoyasen un anuncio similar realizado por el presidente de EEUU, Donald Trump.

El portavoz de Sumar en la comisión de Vivienda del Congreso, Alberto Ibáñez, lo anunció este martes en el Congreso, argumentando que Sumar había registrado la medida en el Congreso "ahora que Vox está a favor". El texto es el mismo que ya se debatió y votó en el Congreso el pasado 25 de noviembre y que fue entonces rechazado por PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, con la abstención de PNV y Junts. En esta ocasión aspiran a presionar a su socio de Gobierno para que mueva ficha, pero también al partido de Santiago Abascal, que la semana pasada respaldó una medida del mismo cariz anunciada por la administración Trump.

La proposición de ley que Sumar ha vuelto a registrar limita la compra de vivienda a las personas físicas. A través de una modificación del artículo 10 de la ley de vivienda, propone vetar la compra inmobiliaria a las personas jurídicas, salvo determinadas entidades (como asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, sociedades religiosas, agentes sociales u ONGs) y únicamente para fines sociales, asistenciales, educativos, de culto o de sede institucional, o para adquisición de una sede social.

El pasado jueves 8 de enero, el presidente de EEUU anunció una propuesta similar, después de que el acceso a la vivienda se haya convertido en uno de los grandes problemas también en Estados Unidos. El mandatario republicano justificó su medida con la siguiente frase: "People live in homes, not corporations" ("Las personas viven en casas, no las corporaciones"). La medida llegará al Congreso estadounidense la próxima semana, coincidiendo con el Foro Internacional de Davos, una cumbre económica donde el dirigente quería exhibir medidas encaminadas a lograr viviendas más asequibles. “El sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente los estadounidenses más jóvenes”, aseguró en su red social.

El partido de Santiago Abascal aplaudió la iniciativa. Y fue el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, el encargado de celebrarlo también en redes sociales, donde replicó el lema de Trump e ironizó con las críticas que le lanzarían tanto desde el arco progresista como desde el PP. "People live in homes, not corporations. Tremendo podemita disfrazado, horrendo falangista, que dirían nuestros adoradores cipayos de la libertad de no tener nada", apuntó en Twitter.

El enfoque de Vox en las políticas de vivienda va encaminado a penalizar a las empresas, aunque centrándose en las empresas extranjeras en favor de las nacionales y mediante gravación fiscal, en el marco de priorizar a los nacionales frente a otros países. Además, plantea una reducción de impuestos para facilitar el acceso a la vivienda.

El pasado noviembre, los de Santiago Abascal presentaron una proposición no de ley en el Congreso destinada a "proteger el acceso a la vivienda de los españoles frente a la especulación inmobiliaria y la compra masiva por parte de fondos y fortunas extranjeras", donde establecía una "fiscalidad diferenciada para los no comunitarios", además de exenciones de impuestos en la compra de vivienda para españoles, además de la supresión del Impuesto de Sucesiones. Unas medidas que diferencian el marco legal para ciudadanos españoles y extranjeros que podría desafiar el artículo 14 de la Constitución, que determina que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento", como podría ser el origen.

En Sumar han visto como una oportunidad la celebración de Vox sobre la medida de Trump, de cariz similar a la que defienden los de Yolanda Díaz. Y es por eso que han vuelto a presentar la medida que el propio Vox rechazó el pasado 25 de noviembre. "Desde entonces, Vox ha defendido la prohibición de compra a empresas", justifican en el grupo parlamentario. "Sería muy difícil que ahora no votara a favor", añaden.

El objetivo no solo es presionar a Vox, que mantiene un claro alineamiento con Donald Trump, sino también obligar al PSOE a retratarse en sus políticas. Después del rechazo frontal y cerrado de todos los socios del Gobierno a su última propuesta, incluido el socio minoritario del Ejecutivo, los de Yolanda Díaz confían en que el PSOE vire el rumbo y se avenga a apoyar una proposición que podrá modificarse después, durante el trámite parlamentario.

Desde Vox este mismo martes trataron de enfriar cualquier apoyo a la propuesta. Pepa Millán, portavoz del partido en el Congreso, marcó distancias con la medida de Sumar durante una rueda de prensa este martes: "La semejanza en la literalidad de las propuestas no significa una identidad en el contenido. Y es evidente que estamos hablando de dos propuestas que en el fondo yo creo que son bastante diferentes", defendió, sin concretar las diferencias entre la propuesta de Sumar y la de Trump, que aún no se ha concretado en una norma más allá del deseo expresado por el mandatario de prohibir la compra de viviendas unifamiliares a empresas. Millán insistió en que ve con buenos ojos la propuesta del presidente de EEUU, pero alegó que Sumar defiende una Ley de Vivienda que, en su opinión, ha contribuido al "mayor encarecimiento del alquiler" en ciudades como Barcelona.