Tribunales
Mazón tardó una hora en contestar al decreto de ayudas para "un huevo de afectados" el 29-O: "Bien preparado, luego vemos"
El secretario autonómico de Presidencia Cayetano García Ramírez ha remitido al juzgado de la dana los mensajes que intercambió con Carlos Mazón, su jefe de gabinete José Manuel Cuenca y el secretario autonómico Emilio Argüeso
Laura Ballester
El secretario autonómico de Presidencia Cayetano García Ramírez ha remitido al juzgado de la dana los mensajes que intercambió con Carlos Mazón, su jefe de gabinete José Manuel Cuenca y el secretario autonómico Emilio Argüeso el 29 de octubre de 2024, en las horas clave de la dana.
Como declaró en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación de la dana, Cayetano García ya tenía preparado a las 19 horas un decreto de ayudas a los damnificados de la dana. Y así se lo explica al entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón, en un mensaje a las 19.25 horas. Unos mensajes en los que alerta a Mazón: "Va a haber que ver qué cantidad final porque va a haber u huevo de afectados", le informa García Ramírez a Mazón.
Un mensaje al que Mazón tarda casi una hora en contestar. La misma hora que sigue sin aclarar el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. "Bien preparado. Luego vemos", contesta Mazón casi una hora después, a las 20.13 horas del 29 de octubre. Mensajes escritos desde el coche que lo conducía desde el Palau de la Generalitat al centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, tras pasar una larga sobremesa de cuatro horas en El Ventorro.
Suscríbete para seguir leyendo
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Siniestro total en Ibiza: un coche se sale de la vía, derriba una caseta agrícola y queda incrustado en los muros
- Carnaval en Ibiza: Sant Antoni ya tiene fecha y hora para la rúa
- Paso para peatones y ciclistas en Ibiza: Lo que incluirá la futura rotonda del cruce de los Cazadores
- Retorno al terrible incendio de Platja d'en Bossa: brotes verdes en medio de la destrucción
- La Feria de atracciones de Navidad de Ibiza anuncia una increíble oferta para sus últimos días
- Condenado a cinco años de prisión el tatuador de Ibiza que metió los dedos en la vagina a una clienta