Enfrentamiento en la derecha
Feijóo: "Que no se equivoque Abascal: voy a Moncloa por respeto a la Presidencia y a España"
El líder del PP asegura que no es el presidente de "un partido antisistema" y que su obligación es acudir a la Moncloa "cuando me cita el presidente"
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, contestó este miércoles a Santiago Abascal tras las críticas del presidente de Vox por el encuentro que el próximo lunes mantendrán en la Moncloa Pedro Sánchez y el líder de la oposición. En una entrevista en Telecinco, Feijóo se reafirmó en su postura de acudir siempre que le llame el presidente -"sea el que fuere", enfatizó- y lanzó una carga de profundidad: "Que no se equivoque nuestro amigo Abascal: yo voy por respeto a la Presidencia del Gobierno de España, yo le tengo mucho respeto a las instituciones de mi país". El presidente del PP añadió que "aquel que no respeta la Presidencia del Gobierno de España, no respeta a España".
Feijóo afirmó incluso en el plató de Mediaset que "yo no soy el presidente de un partido antisistema", y que "yo no voy a la reunión para blanquear o para rescatar al señor Sánchez. Yo sé que el señor Sánchez miente, y engaña con bastante frecuencia, pero yo respeto las instituciones del Estado, y la Presidencia del Gobierno es una institución del Estado. Por tanto, cuando el presidente del Gobierno te llama, tu obligación es ir".
Feijóo matizó que "otra cosa es a qué vas, y yo voy a decirle que está incumpliendo sus obligaciones como presidente del Gobierno, que no ha llevado a la cámara las decisiones en política exterior, que no ha llevado a la cámara los Presupuestos, no ha llevado a la cámara el presupuesto de defensa y no ha llevado a la cámara esas aparentes decisiones de enviar tropas, en su caso, a los entornos de Ucrania, en el supuesto de que se llegue a un acuerdo de paz con Rusia", explicó.
"Mi responsabilidad es acudir, cuando el presidente del Gobierno, sea el que fuere, incluso Sánchez, me cita como presidente del Gobierno de España", zanjó.
A partir de ahí, el ex presidente de la Xunta de Galicia se refirió al encuentro del lunes próximo, para el que Moncloa ha aceptado abordar de manera integral todos los asuntos de política exterior y de seguridad y defensa que afectan a nuestro país, y no solo el eventual envío de tropas a Ucrania en misión de paz, que por ley debe autorizar el Congreso de los Diputados. Y aclaró que "no tengo muchas expectativas de acuerdo con el señor Sánchez", e incluso dijo que están "entre nulas y escasas".
Suscríbete para seguir leyendo
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Siniestro total en Ibiza: un coche se sale de la vía, derriba una caseta agrícola y queda incrustado en los muros
- Carnaval en Ibiza: Sant Antoni ya tiene fecha y hora para la rúa
- Paso para peatones y ciclistas en Ibiza: Lo que incluirá la futura rotonda del cruce de los Cazadores
- La Feria de atracciones de Navidad de Ibiza anuncia una increíble oferta para sus últimos días
- Retorno al terrible incendio de Platja d'en Bossa: brotes verdes en medio de la destrucción
- Condenado a cinco años de prisión el tatuador de Ibiza que metió los dedos en la vagina a una clienta