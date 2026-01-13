El PP traslada a Moncloa que Feijóo quiere hablar con Sánchez de todas las cuestiones de seguridad y no solo de Ucrania

El gabinete de la Presidencia del Gobierno y el de Alberto Núñez Feijóo mantuvieron una conversación este martes, en la que el equipo del Partido Popular (PP) trasladó a Moncloa su disposición a un encuentro con Pedro Sánchez y sugirió el lunes como una fecha posible para el mismo. Una fecha aceptada por Moncloa, pese a haber planteado celebrar la reunión este jueves o viernes. Según comunican los populares, se le trasladó asimismo al equipo del jefe del Ejecutivo que la entrevista no debería circunscribirse a Ucrania y al eventual envío a ese país de tropas españolas, en una misión apalabrada por los líderes europeos pero aún por determinar, sino que debería servir también para abordar de manera integral todo lo referente a la seguridad nacional y a la defensa.

Fuentes de Moncloa no tardaron en responder al requerimiento del PP, aceptándolo de pleno: "El Presidente del Gobierno estará encantado de recibir al líder de la oposición este lunes y explicarle los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo. También le informará de la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno para responder a ellos, algo que el ejecutivo viene haciendo de forma regular ante el Congreso y los medios de comunicación", explicaron. Desde que se avanzó la intención de abrir una ronda de contactos con todos los grupos, a excepción de Vox, en Moncloa ya dieron por hecho que difícilmente se ceñiría a Ucrania debido a la coyuntura internacional abierta tras la intervención de EEUU en Venezuela.

En concreto, el gabinete del PP le requería abordar el gasto militar futuro y su "desglose", así como las "prioridades estratégicas que se están siguiendo en política exterior", donde los conservadores alertan de la "manifiesta desconfianza que el Gobierno de España genera en nuestros aliados de la OTAN", así como de los "vínculos con la dictadura de Venezuela". Además, el PP le adelantó al Gobierno, antes de la reunión entre ambos líderes, que no apoyarán "ninguna decisión en materia de Defensa que se plantee de forma aislada, como pretende con el envío de tropas, y que nuestra posición es someter a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior". A lo que añaden que "si hay razones inexplicables por las que no pueda [el presidente Sánchez] atender esta exigencia, el PP le recomienda que centre sus esfuerzos en convencer a cualquiera de sus socios de legislatura".

El apoyo del Congreso al envío de tropas a Ucrania en misión de paz se antoja casi imposible sin el concurso del PP. Socios como Podemos y BNG ya han anticipado su rechazo. Sumar lo condiciona a que se produzca bajo bandera la ONU o la OSCE.

El eventual envío de tropas españolas a un país extranjero necesita obligatoriamente el aval del Congreso de los Diputados, según quedó establecido en la ley de Defensa aprobada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo que retiró las tropas de Irak, a donde las había enviado, dentro de una coalición internacional liderada por Estados Unidos, el Gabinete de José María Aznar. Además de a Ucrania, el jefe del Ejecutivo ha propuesto el envío de tropas de paz a Palestina, defendiendo una línea de coherencia en política exterior basada en la defensa del derecho internacional.

Apelación a la "responsabilidad de Estado"

Este domingo, durante su discurso de clausura de la interparlamentaria del PP celebrada en A Coruña, Alberto Núñez Feijóo ironizó sobre la reclamación de apoyo realizada por Sánchez, quien anunció el 6 de enero, tras reunirse con sus homólogos europeos en París, una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para recabar el apoyo a esa futura misión en Ucrania. "Cuando les interesa reaparece el Congreso de los Diputados. ¿Hombre, esto está bien, no? Hombre, pues yo lo voy a decir con mucha claridad. Ahora resulta que Sánchez dice que va a mandar tropas. Bien, el Partido Popular está con Ucrania, con su soberanía, con su libertad y con la seguridad de Europa. Pero con la misma contundencia le digo que no está con un gobierno mentiroso y tramposo", se explayó al respecto el líder del PP.

Desde el Ejecutivo reconocen que una decisión de este calado necesita un amplio consenso del Congreso, más allá de las mayorías necesarias. Aunque confían en la “responsabilidad de Estado” del PP, no esconden su pretensión de evitar nuevas brechas con sus socios.

Sánchez y el líder del PP llevan sin reunirse desde marzo de 2025, precisamente en el marco de otra ronda de contactos para abordar el plan del aumento del gasto en defensa. Los populares no explicitaron su rechazo, pero las diferencias con los socios de investidura llevaron al Ejecutivo a evitar el Congreso.