Exteriores
España convoca al embajador iraní en Madrid para trasladar su "repulsa" a la represión popular ante las manifestaciones
EP
Barcelona
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este martes al embajador iraní en España para trasladar su "enérgica repulsa y condena" a la represión popular ante las manifestaciones del pueblo iraní.
"Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet, y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.
Ha asegurado que también le pedirán que cesen las "detenciones arbitrarias".
