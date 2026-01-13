Campo, industria, seguridad y educación: áreas prioritarias de Vox en la negociación para entrar en el Gobierno de Extremadura

“Vox quiere gobernar, es un partido de gobierno, los españoles nos votan para gobernar, y si hay una fuerza que nos ofrece un gobierno en serio, vamos a iniciar una negociación”. Son palabras de José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, que este lunes se ha referido en reiteradas ocasiones desde Madrid a los pactos que deben suscribirse en los próximos días en Extremadura, si PP y Vox quieren llegar a un acuerdo antes de la constitución de la Mesa de la Asamblea, prevista para el próximo 20 de enero, y no repetir lo ocurrido en 2023, cuando el PSOE se llevó la presidencia por las desavenencias entre ambos partidos.

Fúster ha rechazado que Vox se haya negado hasta ahora a entrar en los gobiernos de las instituciones para mantener un papel más sencillo y sin responsabilidades, como le han venido recriminando desde otras formaciones políticas. “No ha cambiado nada, solo que ahora somos más proclives a negociar porque hay un ofrecimiento por parte del PP. Nosotros siempre queremos gobernar, lo repito una y otra vez, y además los extremeños quieren el doble de Vox, y eso hay que llevarlo a una negociación”, ha insistido.

Políticas antes que cargos

El portavoz ha subrayado que el diálogo “no será en función de los cargos, sino en función de las políticas y de los programas”, y ha dejado claro que Vox defenderá a quienes les han votado “con uñas y dientes”. “Vamos a defender nuestras políticas, y los cargos ya vendrán en función de que el partido negociador (PP) las acepte”, ha señalado.

En este sentido, ha avanzado cuatro premisas para llegar a un acuerdo: “Exigiremos políticas, presupuesto, una vicepresidencia y consejerías para asegurarnos de que esas políticas puedan salir adelante. Ahí comenzará la negociación”.

Áreas prioritarias en Extremadura

En cuanto a las áreas prioritarias para Vox en Extremadura a la hora de asumir responsabilidades de gobierno, Fúster se ha referido de forma genérica a varios ámbitos, aunque sin concretar departamentos. “Vox quiere cambiarlo todo: mejorar el campo, acabar con la ideología de género, eliminar subvenciones y gastos políticos prescindibles. También nos interesa la industria y la seguridad, aunque hay menos problemas de inmigración en Extremadura, pero hay que poner freno antes de que esto se desmande. Y nos interesa muchísimo la educación tras 45 años de adoctrinamiento”, ha afirmado.

Preguntado por consejerías concretas, no ha querido precisar. “Primero juguemos el partido de la política y cuando esté todo solucionado, ahí se verá. Por cargos no va a ser. No tenemos el aprecio al cargo de otros partidos, es cuestión de políticas”, ha reiterado.

Negociación pendiente de convocatoria

Fúster ha indicado que las negociaciones “aún no se han iniciado” y que Vox espera una convocatoria directa por parte de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y no “a través de la prensa”. “Pedimos cierto respeto institucional entre partidos”, ha matizado.

También ha desvelado que las conversaciones correrán a cargo del candidato extremeño a la presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, y de Montse Lluís, secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria de Vox.

Advertencias al PP extremeño

En todo caso, Vox espera que antes de esa llamada el PP extremeño decida el rumbo que va a tomar en la legislatura. “Si va a hacer lo de siempre, el pacto verde y la destrucción del campo, que llame al PSOE; si va a avanzar con la ideología de género y las políticas que separan, que llame a Podemos; pero si lo que quiere es cambiar todo, aquí estamos”, ha precisado el portavoz.

Por último, Vox no ha aclarado si podría abstenerse en la votación para la formación de la Mesa de la Asamblea. “Lo que descartamos es hacerlo porque nos lo diga Feijóo. Dependerá de la negociación, y las negociaciones no se sabe hasta dónde llegan, pero siempre será por el interés de los extremeños. Queremos el mejor acuerdo posible”, ha concluido.