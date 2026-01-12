El Supremo da cinco días a Ábalos y Koldo para prestar fianza de cara al juicio por el pelotazo de las mascarillas

El Tribunal Supremo ha trasladado a la prisión de Soto del Real (Madrid) donde se encuentran con carácter preventivo el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García el auto en el que se anuncia la apertura contra ellos de juicio oral por el "pelotazo" millonario de las mascarillas que fueron adquiridas por el Ministerio de Transportes en lo peor de la pandemia de covid.

La resolución entregada en mano incluye la petición de cárcel que formula contra ellos la Fiscalía Anticorrupción, que es de 24 años en el caso de Ábalos y de 19 años y medio para el que fuera su asistente. Igualmente, se les requiere para que en el plazo de cinco días hábiles, que empiezan a contar este lunes, presten fianza de 60.000 euros "para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de esta causa", según la diligencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. De no depositar el dinero, se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para cubrir la suma reclamada", detalla la comunicación.

El exasesor Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer hoy p / Carlos Luján - Europa Press

"Lo consulta con su abogado"

La notificación que ha llegado a los presos ha sido respondida de forma manuscrita por estos, que indican que el requerimiento será consultado a sus defensas. Koldo cuenta con el asesoramiento de la letrada Leticia de la Hoz, mientras que el que fuera su jefe busca representación legal después de que el alto tribunal haya aceptado la renuncia de su último abogado, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, debido al impago de sus honorarios. Si esta semana Ábalos no designa nuevo abogado defensor, se le designará uno de oficio.

No obstante y antes del juicio, cuya fecha de celebración aún está pendiente de señalar, las defensas tienen que solventar otro trámite procesal. El próximo jueves está fijada la vista en la que la sala de Apelación del Supremo revisará el ingreso en prisión del exministro y de quien era su asesor Koldo García. A este trámite debe acudir Bautista, que fue quien lo solicitó para poder defender de viva voz los argumentos con los que niega que exista motivo alguno que justifique el encarcelamiento del ya su excliente.

La renuncia ha coincidió con la presentación por parte de Bautista del e scrito de defensa del exministro en esta parte del procedimiento. La argumentación del letrado Carlos Bautista pasa por pedir la libre absolución de Ábalos, al negar la existencia de cualquier delito. "Sin delito no hay pena ni responsabilidad civil".

Además de las penas de cárcel, se reclaman para Ábalos y el que fuera su hombre para todo en Transportes de multas por algo más de 3,9 millones de euros a cada uno de ellos por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. Todo en relación con los contratos millonarios que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de la que el intermediario Víctor de Aldama era comisionista, a lo que se suman gestiones para conseguir que los empresarios pagaran un piso donde se alojaba quien fuera pareja del exministro Jésica Rodríguez y otras prebendas como el disfrute de un chalet en Cádiz.