Feijóo agita el fantasma de una imputación de Sánchez al anunciar una reforma del suplicatorio

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, clausuró este domingo junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la interparlamentaria de la formación celebrada durante todo el fin de semana en A Coruña, como puesta a punto de un año que comienza y que tiene, al menos, tres citas electorales en el calendario, las autonómicas en Aragón en febrero, en Castilla y León marzo y las de Andalucía probablemente en junio.

Como colofón a una cita en la que se acusó a Pedro Sánchez por parte de varios de los intervinientes de ser una "mala persona", como dijo la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, o incluso el "capo de una organización criminal", como sostuvo en la jornada del sábado el portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, Feijóo agitó de manera clara el fantasma de una eventual imputación en el Tribunal Supremo (TS) del presidente del Gobierno. Lo hizo al anunciar una reforma legal para modificar la figura del suplicatorio, el mecanismo por el que el Congreso de los Diputados permite investigar judicialmente a uno de sus miembros, como hizo por última vez hace justo un año en el caso del exministro y aún diputado José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional.

"La historia no amnistiará al sanchismo, y mi Gobierno tampoco", proclamó Feijóo ante los suyos. El líder de la oposición añadió, sin mencionar directamente a Sánchez, que "a estas alturas nadie puede descartar que llegasen a usar la figura del suplicatorio para esquivar la justicia, y eso no puede ser. Nuestro compromiso es reformar esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo, y por tanto en el archivo de ningún delito. Ningún político puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad", concluyó.

Fuentes de la dirección del PP explican que "vamos a reformar la ley en busca blindar la capacidad de la justicia de investigar los posibles delitos de cualquier español por muy presidente del gobierno que sea". Ante la eventualidad inédita de que la Cámara Baja denegase al TS, lo que supondría un choque sin precedentes entre el poder judicial y el poder legislativo, y según la ley actual, la causa en cuestión quedaría sobreseída para siempre. Lo que plantea Feijóo ahora no es negarle al Congreso la posibilidad de ejercer su soberanía para negar un suplicatorio, pero sí que una vez que el diputado en cuestión deje de serlo y pierda por tanto su condición de aforado, la causa se pueda retomar.

Noticia en elaboración.