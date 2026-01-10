Feijóo activa este fin de semana en A Coruña su laboratorio estratégico en pleno pulso territorial

El PP convertirá este fin de semana el Palexco de A Coruña en su centro de operaciones políticas. Alberto Núñez Feijóo ha convocado allí a diputados, senadores y eurodiputados para la XXVIII Interparlamentaria, una cita que los populares presentan bajo el lema “Por lo importante” y que aspira a fijar la hoja de ruta del partido para un periodo de sesiones marcado por la tensión territorial y el calendario electoral que se avecina.

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, celebró este viernes la elección de A Coruña para la celebración de la convención. “No se nos ocurre mejor sitio. Galicia siempre ha sido, es y será el espejo en el que se miran otros muchos territorios, por el gran presidente que tiene, los presupuestos y el compromiso con los ciudadanos”, destacó en su intervención a unas horas del arranque de la Interparlamentaria, acompañado por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo; la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo.

Desde la propia ciudad herculina, avanzó los cuatro ejes que articularán los debates: vivienda, seguridad, empleo y economía, y regeneración democrática. Sin embargo, en los pasillos del partido se da por hecho que la reunión estará atravesada por un asunto que ha reordenado el tablero político en las últimas semanas: el acuerdo del Gobierno con ERC sobre financiación, un pacto que el PP considera nuclear en su ofensiva contra el Ejecutivo y que previsiblemente impregnará discursos y conclusiones. “Hablan con uno, lo que tienen que repartir entre todos”, censuró Bendodo, que se mostró crítico tanto en las formas como en el fondo.

"Patada a la unidad de España"

Con la reunión de ayer entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para articular el reparto de fondos del nuevo modelo de financiación autonómica y la convocatoria para el próximo miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades, el PP sostiene que el Gobierno de Sánchez “ha dado una patada a la unidad de España”. “Se alió con el separatismo catalán para firmar el principio de desigualdad e insolidaridad con el resto de comunidades”, sentenció Bendodo, al tiempo que acusó a Sánchez de haber “matado el PSOE y hacerlo desaparecer”. “Ahora queda el partido sanchista”, ironizó el dirigente andaluz, antes de anunciar que el PP ha registrado la petición de dos comparecencias en el Congreso de Pedro Sánchez, por un lado, dijo, “por los casos de corrupción que rodean a su familia y a su partido”, y por, por otro, su postura sobre la transición de Venezuela hacia la democracia.

En su intervención, Diego Calvo apuntó que este año 2026 es "muy importante". “Será el año del cambio, de una regeneración democrática. Hay que poner fin a esa etapa negra del sanchismo, de roturas de los consensos y del principio de igualdad”, cuestionó el conselleiro de Presidencia en alusión al pacto de financiación autonómica entre el Gobierno del PSOE y Cataluña. "Habrá que examinar todos y cada uno de los razonamientos que se han puesto encima de la mesa, pero cuando empezamos repartiendo con el separatismo catalán y lo que sobra a los demás ya no tiene nada sentido", apuntó, tras acusar al Gobierno de Sánchez de "romper el principio de igualdad.

Mientras, Paula Prado cargó contra la oposición en Galicia, en el caso del PSOE por la gestión de las denuncias internas de supuesto acoso sexual y en el del BNG por su alianza con los socialistas en Lugo para mantener la vicepresidencia de la Diputación, así como su postura sobre Venezuela. "El socialismo reúne (este fin de semana) a su máximo órgano entre congresos no para hablar del futuro de Galicia, sino para solucionar sus problemas de acoso machista y acoso laboral y que sucedieron también en la ciudad de A Coruña", sentenció Prado para recordar que el Bloque "una vez más se vuelve a situar en el lado incorrecto de la historia".Sobre la postura de los nacionalistas gallegos ante el conflicto en Venezuela, la número dos del PP gallego sentenció que "el BNG es más fan de Maduro que el propio gobierno de Maduro".

Miguel Lorenzo, por su parte, denunció el incumplimiento del Gobierno central de su mandato constitucional de aprobar los presupuestos. “Eso genera graves perjuicios a todos. Reivindico inversiones y presupuestos, que ponga a la ciudad de A Coruña en el centro de sus inversiones”, urgió el portavoz municipal del PP.

Galicia, territorio simbólico para el PP

La elección de Galicia como escenario no responde solo a la logística. Es un territorio simbólico para el PP y, especialmente, para Feijóo. Alfonso Rueda gobierna allí con una mayoría absoluta sólida, revalidada hace casi dos años, lo que permite al partido exhibir estabilidad en un momento de fragmentación política en otras comunidades. Además, la Interparlamentaria coincide con una fecha cargada de significado para el líder popular: el 15 de enero de 2006, Feijóo tomó el relevo de Manuel Fraga al frente del PPdeG, un hito que marcó el inicio de su ascenso interno.

Con este telón de fondo, la cumbre de A Coruña se perfila como algo más que una reunión orgánica. Es, en la práctica, el primer gran ensayo estratégico del PP para medir fuerzas, cohesionar discurso y afinar la maquinaria electoral antes de que el país vuelva a enfrentarse a las urnas. Feijóo busca reforzar liderazgo, ordenar mensajes y proyectar una imagen de partido preparado para disputar cada espacio político en un año que se anticipa decisivo.