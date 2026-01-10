Interparlamentaria PP
El PP llevará a Paco Salazar al Senado y a Zapatero para que explique "si blanqueó a una dictadura a cambio de negocios"
El número dos de los populares, Miguel Tellado, inaugura la interparlamentaria del partido con una durísima diatriba contra el expresidente, negando incluso su papel en la liberación de presos políticos del chavismo
El Partido Popular (PP) comienza el año político como terminó el anterior, martilleando en los casos de corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno, a lo que añade ahora el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela como un elemento central de su crítica a los socialistas. En la inauguración de la reunión interparlamentaria que el primer partido de la oposición celebra este fin de semana en A Coruña, y que clausurará el domingo Alberto Núñez Feijóo, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, anunció que el Grupo Popular llamará a comparecer en la comisión de investigación del Senado al ex dirigente socialista y ex alto cargo de Moncloa Francisco Salazar, apartado tras las denuncias en su contra de acoso sexual por parte de varias trabajadoras de la Presidencia del Gobierno.
Y al mismo tiempo, la mano derecha de Feijóo se explayó con una durísima diatriba contra el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que también el PP llevará al Senado para que ofrezca explicaciones sobre si, según el propio número dos de Feijóo, "ha utilizado el buen nombre de nuestro país para blanquear a un régimen sanguinario a cambio de negocios", señaló tras abrir diligencias previas la Audiencia Nacional este viernes contra él por una denuncia del grupo ultra Hazte Oír sobre su presunto vínculo con Nicolás Maduro y sus actividades criminales. Tellado afirmó también que el PSOE tiene a un antiguo secretario general "que ha podido enriquecerse a costa de la libertad, la dignidad y los derechos del pueblo venezolano".
Tellado negó incluso, y de manera tajante, que Zapatero haya tenido papel alguno en la liberación de los presos políticos del régimen chavista realizada esta semana, incluidos dos españoles. "Ahora pretenden hacernos creer que los presos políticos han sido liberados gracias a Rodríguez Zapatero, vaya desfachatez, cómo pueden tener tanta cara", exclamó.
Salazar, antes de las elecciones en Aragón
El anuncio sobre Salazar se produce a apenas dos semanas de que comience la campaña electoral en Aragón, en la que la exministra Pilar Alegría liderará la candidatura socialista frente al presidente popular de esa comunidad, Jorge Azcón, y la presencia de Salazar en la Cámara Alta se producirá antes de la cita con las urnas. Tellado aseguró que "Salazar es el quinto pasajero del Peugeot, y tendrá que dar explicaciones".
Se da la circunstancia, perfectamente calculada por el PP, de que Alegría, cuando el pasado verano aparecieron las primeras denuncias contra Salazar, le respaldó, aunque en apenas horas rectificó su postura, cuando el PSOE ya destituyó a Salazar justo cuando el Comité Federal le iba a a nombrar en un importante puesto en la Ejecutiva Federal, reestructurada de urgencia tras estallar el caso de Santos Cerdán. Después, en otoño, Artículo 14 publicó una fotografía de Alegría y Salazar comiendo juntos en un restaurante en Madrid, poco antes de que aparecieran más denuncias en contra del dirigente del PSOE, ante las cuales la entonces portavoz del Gobierno terminó mostrando su "decepción" personal.
